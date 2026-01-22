Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sanidad

Técnicas láser, robótica e IA: 350 urólogos debaten en Murcia sobre los últimos avances de la especialidad

El Hospital Morales Meseguer organiza la reunión nacional de la Asociación Española de Urología en el Auditorio Regional

Inauguración de las jornadas de Urología que se celebran en Murcia.

Inauguración de las jornadas de Urología que se celebran en Murcia. / L.O.

Ana García

Ana García

Analizar cómo el avance de la tecnología mejora el trabajo y el resultado de los tratamientos urológicos es el objetivo que se han marcado los cerca de 350 especialistas de toda España que se reúnen esta semana en Murcia dentro de la XXXV Reunión Nacional de los Grupos de Litiasis, Endourología, Laparoscopia y Robótica de la Asociación Española de Urología, un encuentro organizado por el Hospital Universitario Morales Messeguer.

En la actualidad, la inteligencia artificial, la robótica de última generación y las nuevas tecnologías láser están redefiniendo completamente los estándares de tratamiento, de modo que procedimientos que antes requerían semanas de recuperación para el paciente hoy se resuelven con técnicas endoscópicas que permiten el alta hospitalaria en solo 24-48 horas. De esta forma se reducen notablemente las complicaciones, acelerando también la reincorporación de los afectados a su vida normal.

Entre las dolencias más habituales que ven estos especialistas en consulta destacan los problemas de próstata como prostatitis, hiperplasia benigna de próstata o cáncer de próstata; infecciones urinarias; cálculos o piedras; síntomas de incontinencia o retención urinaria; disfunción sexual y otras enfermedades renales junto a Nefrología.

En el encuentro que arranca este jueves en Murcia y que se celebra en el Auditorio Regional Víctor Villegas se dan cita cerca de 350 especialistas en Urología de todo el país para conocer los últimos avances en el tratamiento de las patologías más frecuentes en esta especialidad médica, un ámbito que adquiere relevancia por su estudio de la evolución de estas especialidades, que están transformando profundamente la atención a los pacientes urológicos mediante técnicas mínimamente invasivas en Urología.

Por ello se han organizado sesiones sobre inteligencia artificial aplicada a la predicción de éxito en litotricia, nueva generación de ondas de precisión y los últimos avances en cirugía percutánea.

La encargada de inaugurar esta XXXV Reunión Nacional de Urología ha sido la directora general de Atención Hospitalaria, Irene Marín, que ha estado acompañada por la presidenta de la Asociación Española de Urología, Carmen González Enguita, primera mujer en presidir esta sociedad científica centenaria, y el jefe de Servicio de Urología del hospital Morales Meseguer y presidente del Congreso, Tomás Fernández.

TEMAS

Técnicas láser, robótica e IA: 350 urólogos debaten en Murcia sobre los últimos avances de la especialidad

