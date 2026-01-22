Sanitarios de centros privados exigen la actualización del convenio ante el Virgen de la Caridad

Medio centenar de trabajadores de la sanidad privada se concentraba este jueves a las puertas del Hospital Ribera Virgen de la Caridad, en Cartagena, para informar a los usuarios de las condiciones laborales que arrastra el sector de la sanidad privada en la Región de Murcia. El acto forma parte del calendario de protestas que han impulsado los sindicatos de CCOO y UGT en la comunidad y que comenzó a principios de esta misma semana ante el Hospital de Molina de Segura.

Los empleados de la sanidad privada denuncian el bloqueo de la negociación del nuevo convenio colectivo por parte de la patronal, al tiempo que recuerdan que el convenio actual se encuentra caducado desde hace 15 años. "A esto se une a la pérdida de derechos que supuso el convenio anterior y las tablas salariales de hace más de una década", insisten.

Ante esta situación, los sindicatos convocantes recuerdan que la pérdida de poder adquisitivo y la existencia de un convenio que no se ha renovado desde que caducó, hace 15 años, lleva a que estos trabajadores afronten una situación de "grave precariedad laboral". Además, apuntan a que las plantillas, que se encuentran actualmente amparadas por el acuerdo base que supone el Estatuto de los Trabajadores, denuncian que la situación es ya insostenible.

A la concentración de este jueves en el Hospital Virgen de la Caridad de Cartagena acudieron también las máximas responsables de ambos sindicatos: Teresa Fuentes, secretaria general de CCOO Región de Murcia, y Paqui Sánchez, secretaria general de UGT Región de Murcia. Junto a ellas también estuvieron los secretarios responsables del sector de Sanidad dentro de cada una de las organizaciones sindicales, Miguel Ángel López y Juan Crevillén, de CCOO y UGT, respectivamente.

Desde la Unión Murciana de Hospitales y Clínicas (UMHC), patronal del ámbito sanitario, afirman que existe voluntad de negociación, al tiempo que lamentan que desde la Administración regional no se actualicen las tarifas de los conciertos.