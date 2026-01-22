Una sala de entrenamiento para enfermería y fisioterapia

El Sindicato de Enfermería, Satse, inauguró este miércoles en su sede en la capital del Segura, en Espinardo, una nueva ‘Sala de Simulación Clínica’, un innovador espacio «destinado a la formación, entrenamiento y actualización de competencias profesionales en enfermería y fisioterapia». Así lo explicaron sus responsables durante un acto en el que participó la presidenta de la institución, Laura Villaseñor, y el secretario general autonómico del sindicato, Pablo Fernández, además de representantes de las distintas áreas de salud e incluso los decanos de las facultades de Enfermería. También hizo acto de presencia el consejero del ramo, Juan José Pedreño.

Durante su intervención, Pablo Fernández señaló que este nuevo espacio «representa una apuesta firme por la calidad asistencial, la seguridad del paciente y la dignificación de las profesiones de Enfermería y Fisioterapia», subrayando que la simulación clínica es una herramienta clave para mejorar la toma de decisiones, el trabajo en equipo y el razonamiento clínico en entornos seguros y realistas. En este sentido, la sala está equipada con simuladores clínicos, material sanitario y tecnología específica, a fin de que sus usuarios puedan recrear situaciones asistenciales reales tanto hospitalarias como ambulatorias y de rehabilitación. Su objetivo es «facilitar un aprendizaje práctico basado en la experiencia, el análisis y la mejora continua», apuntan desde Satse.

Técnicas avanzadas

Por su parte, la presidenta estatal de este órgano afirmó que el proyecto presentado ayer «refuerza el compromiso del sindicato con la formación avanzada y con el liderazgo profesional de la enfermería y la fisioterapia en toda España». Y lo hace, en parte, gracias a la incorporación de un simulador clínico de alta gama que permite entrenar técnicas avanzadas como la intubación, la canalización de vías venosas, la colocación de cánulas de traqueostomía o la realización de reanimación cardiopulmonar avanzada.

Permitirá ensayar una amplia variedad de maniobras y situaciones clínicas con gran realismo

Este simulador, explican desde Satse, reproduce funciones realistas, como la elevación pulmonar, la auscultación de ruidos respiratorios y latido cardiaco, así como la palpación de pulsos periféricos. Además, puede emitir sonidos clínicos (tos, vómitos, dificultad respiratoria, gritos) y simular conversaciones y respuestas controladas por los instructores, lo que permite entrenar una amplia variedad de maniobras y situaciones clínicas con un alto grado de realismo.

Un referente

De este modo, la inauguración de la sala convierte a Satse Murcia en «un referente sindical en innovación formativa, ofreciendo un recurso al servicio de los profesionales sanitarios de la Región y consolidando su papel activo en la mejora del sistema de salud». Circunstancia por la que el consejero Pedreño ha agradecido la labor del sindicato, en pos de «una asistencia cada vez más segura, eficaz para los pacientes», y, por supuesto, de los enfermeros y fisioterapeutas, «un pilar imprescindible de nuestro sistema de salud que, con su atención diaria, son esenciales en la atención, el acompañamiento, la prevención y la continuidad de los cuidados».

Desde Satse también han subrayado el papel esencial que desempeñan enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas en el sistema sanitario, reclamando al mismo tiempo mayor reconocimiento profesional y una inversión sostenida en formación como elementos imprescindibles para garantizar una atención sanitaria de calidad.