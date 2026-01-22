Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Región de Murcia lidera en Fitur las previsiones de crecimiento turístico para 2026

López Miras destaca récords históricos de viajeros, gasto y empleo y anuncia una inversión de 10 millones en la campaña de promoción 'Felicidad de la buena'

López Miras ha presidido este jueves el acto central conmemorativo del Día de la Región de Murcia en Fitur

López Miras ha presidido este jueves el acto central conmemorativo del Día de la Región de Murcia en Fitur / CARM

Joaquín Vallés

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha presidido este jueves el acto central del Día de la Región en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), donde aseguró que la Comunidad atraviesa "el mejor momento turístico de su historia" y encabeza las previsiones de crecimiento del sector gracias a un modelo "ambicioso, sostenible y diversificado".

Récords turísticos y previsiones al alza

Según la encuesta de Exceltur, la Región de Murcia es la segunda comunidad con mayor expectativa de crecimiento de ventas turísticas en España para 2026, con un aumento previsto del 8,8%. Además, junto a la Comunidad Valenciana y Baleares, lidera las proyecciones de crecimiento entre los destinos de litoral. López Miras subrayó que estos datos son fruto del trabajo conjunto con el sector y de una planificación orientada a aumentar tanto el número de visitantes como su impacto económico.

Intervención de Fernando López Miras en el acto del Día de la Región en Fitur

Intervención de Fernando López Miras en el acto del Día de la Región en Fitur / ANGELA ORTIZ

De enero a noviembre, la Región alcanzó cifras récord de viajeros en el conjunto de alojamientos turísticos, con cerca de 1,8 millones de visitantes, y casi 1,5 millones en el caso del turismo hotelero. El turismo internacional registró también su mejor dato histórico, con cerca de 1,2 millones de turistas, estancias medias de 11,2 días (frente a los siete de la media nacional) y un gasto récord de 1.629 millones de euros.

Empleo, desestacionalización y modelo estratégico

El presidente destacó igualmente el impacto del turismo en el empleo, con el mayor número de afiliados de la serie histórica en actividades turísticas entre enero y noviembre, lo que supone un incremento interanual del 2,6% y 1.690 nuevos afiliados. En este contexto, resaltó que la Región fue la única comunidad mediterránea en la que el empleo turístico creció en plena temporada baja.

La Región fue la única comunidad mediterránea en la que el empleo turístico creció en plena temporada baja

López Miras atribuyó esta evolución positiva al Plan Estratégico de Turismo 2022-2032 y al Primer Pacto Regional por el Turismo, que han reforzado la colaboración público-privada y consolidado al sector como un motor de desarrollo sostenible y de empleo de calidad.

2026: efemérides y nueva campaña turística

De cara a 2026, el jefe del Ejecutivo regional avanzó que varias efemérides impulsarán el turismo cultural y religioso y contribuirán a la desestacionalización, como el 175 aniversario del Entierro de la Sardina y el Bando de la Huerta, el centenario del nacimiento de Paco Rabal o los Años Jubilares en Cehegín y Abanilla.

En 2026 se celebra el 175 aniversario del Entierro de la Sardina y el Bando de la Huerta y el centenario del nacimiento de Paco Rabal

Durante el acto, López Miras anunció además el lanzamiento de una nueva campaña de promoción bajo el lema ‘Felicidad de la buena’, con una inversión de 10 millones de euros. La iniciativa reforzará la presencia del destino en el mercado nacional e internacional, especialmente en Europa, y alcanzará cerca de 700 millones de impactos a lo largo del año.

