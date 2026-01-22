Tiempo
Casi toda la Región, en aviso amarillo por viento de hasta 70 kilómetros por hora este jueves
Consulta la previsión del tiempo para hoy
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido aviso amarillo por viento del oeste de 70 kilómetros por hora en toda la Región de Murcia, excepto en el Campo de Cartagena y Mazarrón.
En el Altiplano y Noroeste el aviso por viento ha comenzado a las 8.00 y estará activo hasta las 18.00 horas, mientras que en el Altiplano este concluirá a las 00.00 horas.
En el caso de la Vega del Segura y el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, el aviso amarillo también ha comenzado a las 8.00 y se extenderá hasta las 15.00 horas.
La predicción del tiempo para este jueves
La Aemet prevé para este jueves, 22 de enero, cielos con intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles a primeras y últimas horas de la jornada.
Las temperaturas mínimas irán en descenso en el litoral, con pocos cambios en el resto, y las máximas en descenso.
En concreto, se esperan 11 grados de temperatura mínima y 19 de máxima en Cartagena; 6 de mínima y 12 de máxima en Caravaca de la Cruz; 9 de mínima y 15 de máxima en Lorca; 6 de mínima y 12 de máxima en Yecla; y 9 de mínima y 17 de máxima en la ciudad de Murcia.
- El Campo de Cartagena y Mazarrón estarán en alerta amarilla por fenómenos costeros este martes
- Hablan las cabañuelas en Murcia y ponen fecha al frío y a las últimas sacudidas del invierno
- Inician las obras para construir un nuevo acceso directo al centro de Murcia desde San José de la Vega
- Cinco individuos propinan una salvaje paliza a un joven de 19 años en Fortuna: 'No me metí con nadie
- Un estudio sobre mamíferos en el Parque Regional Sierra del Carche concluye con la identificación de 14 especies
- Más de 30.000 madres y padres de la Región ya pueden pedir las dos nuevas semanas de permiso pagadas
- Un viaje al siglo XIII a solo minutos de Murcia: el mercado medieval más grande y espectacular de España
- Al menos dos detenidos en Cartagena por exaltar el terrorismo yihadista y adoctrinar a jóvenes: los 'cazaron' por su radicalización en Internet