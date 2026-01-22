Casi toda la Región, en aviso amarillo por viento de hasta 70 kilómetros por hora este jueves

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido aviso amarillo por viento del oeste de 70 kilómetros por hora en toda la Región de Murcia, excepto en el Campo de Cartagena y Mazarrón.

En el Altiplano y Noroeste el aviso por viento ha comenzado a las 8.00 y estará activo hasta las 18.00 horas, mientras que en el Altiplano este concluirá a las 00.00 horas.

En el caso de la Vega del Segura y el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, el aviso amarillo también ha comenzado a las 8.00 y se extenderá hasta las 15.00 horas.

La predicción del tiempo para este jueves

La Aemet prevé para este jueves, 22 de enero, cielos con intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles a primeras y últimas horas de la jornada.

Las temperaturas mínimas irán en descenso en el litoral, con pocos cambios en el resto, y las máximas en descenso.

En concreto, se esperan 11 grados de temperatura mínima y 19 de máxima en Cartagena; 6 de mínima y 12 de máxima en Caravaca de la Cruz; 9 de mínima y 15 de máxima en Lorca; 6 de mínima y 12 de máxima en Yecla; y 9 de mínima y 17 de máxima en la ciudad de Murcia.