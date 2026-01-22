Podemos quiere frenar la expansión de la macroplantas solares en el Mar Menor

Podemos ha anunciado el registro de una nueva reforma de la ley de protección del Mar Menor con el objetivo de frenar la expansión de macroplantas fotovoltaicas en la cuenca vertiente de la laguna. La iniciativa plantea el veto total a nuevas instalaciones solares que no estén destinadas al autoconsumo en el área de exclusión y la limitación de su tamaño en las zonas 1 y 2 definidas en la normativa vigente.

El anuncio lo realizó este jueves la diputada de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, tras reunirse en Los Belones (Cartagena) con la Plataforma de Personas Afectadas por los Macroproyectos Fotovoltaicos en la Cuenca Vertiente del Mar Menor. Según explicó, la Proposición de Ley se registrará en sede parlamentaria para reforzar la protección ambiental de la laguna frente a proyectos energéticos de gran escala.

Marín defendió que la reforma responde a una demanda vecinal ampliamente compartida en municipios como Los Belones y El Algar, donde en las últimas semanas se han sucedido protestas y movilizaciones. En este sentido, reclamó coherencia al resto de fuerzas políticas que han mostrado su apoyo público a los afectados.

"Hay una vía legal para parar las macroplantas fotovoltaicas, se puede hacer en la Asamblea", subrayó, antes de pedir a los partidos que "sean consecuentes con lo que les han dicho a los vecinos y apoyen esta iniciativa".

La diputada insistió en que Podemos pretende traducir ese respaldo social en hechos concretos. A su juicio, la modificación de la ley del Mar Menor es una herramienta eficaz para impedir la proliferación de grandes instalaciones solares en zonas especialmente sensibles desde el punto de vista ambiental y paisajístico.

El Pleno de Cartagena debatirá esta cuestión

Desde la plataforma vecinal, su representante Lidia Morales valoró positivamente el paso dado por Podemos y aprovechó para llamar a la ciudadanía a participar en el pleno municipal del Ayuntamiento de Cartagena previsto para el próximo 29 de enero. En esa sesión, explicó, se abordará la posible exclusión de los proyectos fotovoltaicos del distrito 7 de la ciudad, una decisión clave para el futuro de estas iniciativas.

Morales señaló que el resultado del pleno marcará los siguientes pasos del movimiento vecinal. “En función del resultado, seguiremos adelante con nuestra manifestación o podremos celebrar este éxito que es de todos”, afirmó. Por este motivo, la plataforma ha decidido aplazar la protesta prevista para el día 24 en el centro de Cartagena, con el fin de concentrar la atención pública y política en la votación municipal.

Noticias relacionadas

La reforma anunciada por Podemos se suma así a un debate creciente en la Región de Murcia sobre el modelo de implantación de las energías renovables y su compatibilidad con la protección del territorio y del Mar Menor, uno de los ecosistemas más frágiles del sureste español.