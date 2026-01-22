Ayuntamientos y sindicatos ya estudian el decreto que dejará de excluir el VIH o la diabetes en el acceso a la Policía Local

El Gobierno regional da un paso más en la aprobación del nuevo decreto que revisará algunas causas de exclusión médica y modificará las pruebas físicas en el acceso a la Policía Local en la Región de Murcia, anunciado el año pasado. El escrito ya se ha remitido a los ayuntamientos, asociaciones de jefes de Policías Locales y sindicatos para recoger sus aportaciones y avanzar en su desarrollo.

El consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, ha informado este jueves al Consejo de Gobierno acerca del desarrollo de este decreto, cuyo contenido regula los criterios mínimos a los que deberán ajustarse las bases de las convocatorias y abarca cuatro ejes de actuación.

La norma actualizará los criterios de ingreso y unificará los procesos de selección en el cuerpo. El documento se ha remitido a los ayuntamientos, asociaciones de jefes de Policías Locales y sindicatos para recoger sus aportaciones.

El primero de los ejes será la revisión de las causas de exclusión médica que limitan el acceso al empleo, para que dejen de figurar en ellas la diabetes, el VIH o la soriasis.

Asimismo, se actualizarán las pruebas físicas que se exigen a los aspirantes, para garantizar la igualdad en el acceso a hombres y mujeres.

La norma también establecerá una nueva regulación de la descripción de los ejercicios a realizar en la fase de oposición, la determinación de los méritos valorables en la fase de concurso, o el contenido, estructura y desarrollo de los cursos selectivos.

Otros acuerdos del Consejo de Gobierno

Este ha sido uno de los temas tratados esta mañana por el Consejo de Gobierno, entre los que también destaca la inyección de 7,1 millones para garantizar pruebas rápidas de detección de virus y bacterias. La inversión asegurará el suministro de reactivos y equipos necesarios en todos los laboratorios de microbiología de la red de hospitales del Servicio Murciano de Salud.

También se ha dado luz verde a casi 5 millones para reforzar las cirugías de cataratas y retina en los hospitales del SMS, con equipamiento y material necesario para realizar la facoemulsificación y la vitrectomía —procedimientos quirúrgicos esenciales en oftalmología para abordar patologías oculares como las cataratas y las enfermedades vitreorretinianas—.

Asimismo, el Consejo ha autorizado 4,2 millones para adquirir en implantes avanzados para el tratamiento de enfermedades vasculares. Supondrá la adquisición de implantes de neurorradiología intervencionista, con destino a los centros sanitarios del Servicio Murciano de Salud.

La Comunidad además potencia la medicina personalizada a partir del estudio del ADN con casi 1,2 millones de euros. De esta forma, se facilitará el estudio de enfermedades hereditarias y se adoptará un enfoque más adaptado a las características genéticas de cada paciente.

La convocatoria de oposiciones al cuerpo de maestros abre este viernes

Cabe recordar que el BORM publica mañana la convocatoria de oposiciones al cuerpo de Maestros. El plazo de presentación de solicitudes abarcará dese el 26 de enero hasta el 16 de febrero a las 13 horas. En concreto, se convocarán 1.607 plazas, la mayor oferta en la historia de la CARM, de las que 114 estarán reservadas para personas con discapacidad.