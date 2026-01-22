El pequeño comercio murciano acusa la falta de relevo: "No tengo competencia, pero cuando me jubile tendré que cerrar"

"No tengo competencia. Soy de los pocos artesanos que quedan en España que se dedican a reparar bolsos de cocodrilo y serpiente. Voy a cumplir 22 años en febrero en este negocio. No hay nadie que trabaje ya el cuero ni que de alguna forma dé un punto manualmente con agujas. Tengo dos hijas: una economista y otra trabajadora social. Cuando diga 'hasta luego', cerraré. Tengo 64 años y me falta un año para jubilarme".

Así lo expresa en declaraciones a La Opinión el propietario murciano al frente de Curtidos Topipiel, el pequeño comercio ubicado en la esquina que une la calle Santa Teresa con la de Gómez Cortina en Murcia. Encontrar relevo generacional en un trabajo tan específico y de toda la vida es uno de los principales problemas que encuentran los dueños de estos negocios, que se ven abocados a tener que echar el cierre pese a que siga funcionando y siga teniendo en su día a día clientes. Esta es una de las 'asignaturas pendientes' que quiere resolver el Plan Director de Impulso al Comercio Local 2026-2030 que se presentó este jueves en la Comunidad.

Los clientes siguen acudiendo a esta tienda que lleva décadas instalada en el mismo punto de la céntrica calle de la capital para arreglar sus bolsos o maletas. Prácticamente ha visto con el paso de los años cómo todos los negocios tradicionales que se encontraban en esta calle han ido desapareciendo con el paso de los años: "El mundo cambia", tiene claro.

Los negocios tradicionales, como la Ferretería de la calle Santa Teresa, se 'reinventan' convirtiéndose en puntos de entrega y recogida de paquetes. / J. L. P.

Cerca de él, en la misma calle Santa Teresa, trabaja Juan en su mítica ferretería, y asegura que "las ventas domésticas no han caído, gracias a Dios". Este propio negocio ha tenido que 'reinventarse' en parte para seguir con vida, ya que también trabaja como punto de entrega y de recogida de paquetes: hasta su puerta acuden usuarios a coger los pedidos de Seur, Amazon, Zara, Vinted o Zalando, entre otros.

Por su parte, la propietaria de la tienda Regalos Nova (en la calle Barítono Marcos Redondo de Murcia) lamenta a esta Redacción que muchos dueños de pequeños comercios han tenido que echar el cierre inevitablemente por la falta de apoyo: "No hay relevo generacional". Vecinos y clientes se darán cuenta de este problema, advierte, "cuando ya no queden tiendas en su barrio y no puedan ni ir a comprar el pan".