Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente de tren en CartagenaHuelga de médicosCrimen de Lo PagánRechazo a MercosurLey del Mar Menor
instagramlinkedin

Sanidad

Paula Payá seguirá cuatro años más al frente de los farmacéuticos murcianos

La presidenta renueva en el cargo y es proclamada al liderar la única candidatura presentada a las elecciones

Paula Payá, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la Región de Murcia.

Paula Payá, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la Región de Murcia. / L.O.

Ana García

Ana García

Paula Payá, presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia, seguirá cuatro años más en el cargo al haber sido proclamada en el proceso electoral convocado por la institución.

Desde el órgano colegial informan de que Payá ha liderado la única candidatura que se había presentado a la Junta de Gobierno en estas elecciones, que se habían convocado al expirar el anterior mandato. Así, los miembros del equipo de la actual presidenta han sido proclamados en los cargos que ocuparán durante estos próximos años.

El Colegio de Farmacéuticos ha comunicado a sus colegiados el acta de proclamación de candidatos y proclamación de electos emitida por la Junta Electoral, anunciándoles que el acto de toma de posesión de la nueva junta y de vocalías tendrá lugar el próximo lunes, 26 de enero, a las 19.00 horas en la sede del propio colegio.

Paula Payá llegó a la presidencia de los farmacéuticos murcianos en marzo de 2021, cuando se impuso en votos a la candidatura liderada por Roberto Carrilero. Su victoria en las elecciones de ese año le llevó a relevar en el cargo a Isabel Tovar.

Noticias relacionadas y más

Entre sus objetivos estaba el fortalecer el papel de los farmacéuticos dentro del sistema sanitario a través del control y seguimiento de los pacientes crónicos o mejorar la comunicación entre el médico de Atención Primaria y el farmacéutico, entre otros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Campo de Cartagena y Mazarrón estarán en alerta amarilla por fenómenos costeros este martes
  2. Hablan las cabañuelas en Murcia y ponen fecha al frío y a las últimas sacudidas del invierno
  3. Un viaje al siglo XIII a solo minutos de Murcia: el mercado medieval más grande y espectacular de España
  4. Inician las obras para construir un nuevo acceso directo al centro de Murcia desde San José de la Vega
  5. Cinco individuos propinan una salvaje paliza a un joven de 19 años en Fortuna: 'No me metí con nadie
  6. Un estudio sobre mamíferos en el Parque Regional Sierra del Carche concluye con la identificación de 14 especies
  7. Más de 30.000 madres y padres de la Región ya pueden pedir las dos nuevas semanas de permiso pagadas
  8. Al menos dos detenidos en Cartagena por exaltar el terrorismo yihadista y adoctrinar a jóvenes: los 'cazaron' por su radicalización en Internet

Paula Payá seguirá cuatro años más al frente de los farmacéuticos murcianos

Paula Payá seguirá cuatro años más al frente de los farmacéuticos murcianos

Liberadas 70 anguilas en el Mar Menor dentro de un proyecto clave para su supervivencia

Liberadas 70 anguilas en el Mar Menor dentro de un proyecto clave para su supervivencia

Podemos quiere frenar la expansión de la macroplantas solares en el Mar Menor

Podemos quiere frenar la expansión de la macroplantas solares en el Mar Menor

El Gobierno de la Región rechaza Mercosur hasta que se establezcan cláusulas espejo y de salvaguarda

La Región de Murcia lidera en Fitur las previsiones de crecimiento turístico para 2026

La Región de Murcia lidera en Fitur las previsiones de crecimiento turístico para 2026

Sanitarios de centros privados exigen la actualización del convenio ante el Virgen de la Caridad

Sanitarios de centros privados exigen la actualización del convenio ante el Virgen de la Caridad

Organizaciones sociales se movilizan contra la reforma de la Ley del Mar Menor

Organizaciones sociales se movilizan contra la reforma de la Ley del Mar Menor

Seis heridos en el choque de una grúa contra un tren de pasajeros en Cartagena

Seis heridos en el choque de una grúa contra un tren de pasajeros en Cartagena
Tracking Pixel Contents