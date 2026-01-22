Paula Payá seguirá cuatro años más al frente de los farmacéuticos murcianos

Paula Payá, presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia, seguirá cuatro años más en el cargo al haber sido proclamada en el proceso electoral convocado por la institución.

Desde el órgano colegial informan de que Payá ha liderado la única candidatura que se había presentado a la Junta de Gobierno en estas elecciones, que se habían convocado al expirar el anterior mandato. Así, los miembros del equipo de la actual presidenta han sido proclamados en los cargos que ocuparán durante estos próximos años.

El Colegio de Farmacéuticos ha comunicado a sus colegiados el acta de proclamación de candidatos y proclamación de electos emitida por la Junta Electoral, anunciándoles que el acto de toma de posesión de la nueva junta y de vocalías tendrá lugar el próximo lunes, 26 de enero, a las 19.00 horas en la sede del propio colegio.

Paula Payá llegó a la presidencia de los farmacéuticos murcianos en marzo de 2021, cuando se impuso en votos a la candidatura liderada por Roberto Carrilero. Su victoria en las elecciones de ese año le llevó a relevar en el cargo a Isabel Tovar.

Entre sus objetivos estaba el fortalecer el papel de los farmacéuticos dentro del sistema sanitario a través del control y seguimiento de los pacientes crónicos o mejorar la comunicación entre el médico de Atención Primaria y el farmacéutico, entre otros.