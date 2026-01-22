Organizaciones sociales se movilizan contra la reforma de la Ley del Mar Menor

Las organizaciones sociales, ambientales y políticas en defensa del Mar Menor han encendido las alarmas ante la propuesta de reforma de la Ley 3/2020 de recuperación y protección de la laguna, registrada por el Partido Popular en la Asamblea Regional. En este contexto, ayer convocaron a colectivos y ciudadanía interesada a una reunión informativa y a un acto de protesta en Murcia para explicar las implicaciones de una modificación legislativa que consideran "gravísima" para el futuro del ecosistema. Entre los asistentes se encontraban los colectivos integrados en Pacto por el Mar Menor o la portavoz de Podemos, María Marín.

La iniciativa del PP, presentada el pasado 23 de diciembre de 2025, en plenas vísperas navideñas, responde —según denuncian las organizaciones firmantes de un manifiesto conjunto— a un compromiso político con VOX para garantizar la aprobación de los presupuestos regionales. A su juicio, la reforma se ha diseñado para beneficiar al sector agroindustrial, principal responsable de la entrada masiva de nutrientes en la laguna, y no para reforzar su protección ambiental.

Desde las organizaciones convocantes se subraya que la modificación de la ley se ha querido presentar como una simple corrección técnica. Para ello, se impulsó una comisión parlamentaria con comparecencias de distintos perfiles. Sin embargo, denuncian que el proceso quedó incompleto y sesgado.

Tras escuchar a representantes del sector agroindustrial y a técnicos próximos a sus intereses, el calendario de comparecencias fue cancelado, impidiendo la participación de voces científicas, ambientales o sociales críticas. Aun así, el trabajo de esa comisión se utiliza ahora como argumento para justificar una reforma que, según el manifiesto, "responde principalmente a intereses políticos y económicos".

Un ecosistema que sigue en crisis

Las organizaciones recuerdan que, pese a la imagen de aparente estabilidad del Mar Menor en los últimos meses, la laguna continúa en una situación crítica. La eutrofización derivada del exceso de nutrientes —fundamentalmente de origen agrícola y ganadero según estos colectivos— sigue siendo el principal problema estructural.

A la contaminación crónica del acuífero se suman las entradas masivas de nutrientes por escorrentías durante episodios de lluvias intensas, como se ha evidenciado recientemente. Además, este mismo verano la zona sur de la laguna sufrió un pequeño episodio de hipoxia y anoxia que, aunque no alcanzó la gravedad de los colapsos de 2019 y 2021, volvió a poner de manifiesto la fragilidad del ecosistema.

"La Ley no se ha ejecutado en sus aspectos más decisivos", denuncian

En este contexto, las organizaciones denuncian que la Ley 3/2020, aprobada tras años de movilización social, no se ha implementado en sus aspectos más decisivos: ni la ordenación del territorio, ni la reducción efectiva de escorrentías, ni las medidas contra la contaminación por nitratos.

El acto de protesta contra la modificación de la Ley del Mar Menor se celebró este miércoles en el Edificio Moneo de Murcia. / Pacto por el Mar Menor

El núcleo de la crítica se centra en el contenido concreto de la reforma propuesta. Según el manifiesto, el cambio legislativo supondría una rebaja sustancial de las sanciones por incumplir la ley, que pasarían a ser "aún menos disuasorias" frente a los beneficios económicos obtenidos por las infracciones.

Además, se reducirían las consecuencias para las empresas condenadas por infracciones graves o muy graves, permitiéndoles acceder antes a subvenciones públicas. "Se premia a quienes se saltan la ley y se castiga indirectamente a quienes sí la cumplen", advierten. En la práctica, sostienen las organizaciones, la reforma otorgaría una situación de impunidad a los mayores responsables de la contaminación del Mar Menor.

"Se premia a quienes se saltan la ley", lamentan los colectivos sociales

Otro de los aspectos más criticados es la forma de tramitación de la reforma. Las organizaciones denuncian que no ha sido informada por órganos consultivos preceptivos como el Consejo Económico y Social o el Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente. Tampoco se ha consultado a la Tutoría del Mar Menor, encargada de velar por los derechos del ecosistema reconocidos en la Ley de Personalidad Jurídica de 2022.

Ni siquiera el Comité de Asesoramiento Científico, creado por la propia Ley 3/2020, ha emitido dictamen. Para las entidades firmantes, esta forma de proceder "elude la transparencia, la participación ciudadana y el rigor técnico".

Rechazo frontal y exigencia de retirada

Ante este escenario, las organizaciones sociales, ambientales y políticas firmantes, junto a ciudadanos y ciudadanas a título individual, han expresado su "rechazo total y absoluto" a la reforma, al considerarla incompatible con la protección del Mar Menor y fruto exclusivo de pactos políticos e intereses empresariales.

En su manifiesto instan al Partido Popular a retirar la propuesta y exigen al Gobierno regional que concentre sus esfuerzos en aplicar plenamente la ley vigente, activando de una vez las medidas clave para reducir la entrada de nutrientes y sedimentos: ordenación del territorio, control de escorrentías y reducción efectiva de la contaminación por nitratos.