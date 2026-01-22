La nieve vuelve a cubrir las cumbres de la Región de Murcia tras una madrugada gélida

Las bajas temperaturas registradas durante la madrugada del miércoles al jueves han dejado una nueva estampa invernal en distintos puntos de la Región de Murcia. La nieve, que este invierno ha hecho acto de presencia de forma relativamente habitual, ha vuelto a caer sobre las zonas de mayor altitud, tiñendo de blanco algunos de los enclaves más elevados de la comunidad.

La nieve ha vuelto a hacer acto de presencia sobre las zonas de mayor altitud de la Región / L.O.

La Sierra de Revolcadores, el techo de la Región, ha sido uno de los espacios más afectados por este episodio de frío, junto a otros puntos altos de los municipios de Moratalla y Caravaca de la Cruz. En estas zonas, la combinación de temperaturas bajo cero y precipitaciones ha permitido que la nieve se acumule, ofreciendo una imagen poco frecuente en la comunidad.

Las imágenes que acompañan a esta información corresponden a la cara norte de Revolcadores, un enclave que, por su altitud y orientación, suele concentrar buena parte de las nevadas que se producen en el territorio murciano. No es la primera vez este invierno que este paraje presenta este aspecto, consolidándose como uno de los principales escenarios de los episodios de nieve en la Región.

Noticias relacionadas

Nieve en la Sierra de Revolcadores / L.O.

Este nuevo episodio invernal vuelve a poner de relieve el contraste climático de la Región de Murcia, donde, mientras las zonas del interior y de mayor altitud amanecen cubiertas de nieve, otros puntos del litoral registran temperaturas suaves y condiciones meteorológicas estables.