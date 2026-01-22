Política
El Gobierno de la Región de Murcia rechaza Mercosur hasta que se establezcan cláusulas de salvaguarda
Presume de "posicionamiento propio" y exige más puntos de control fronterizos y una oficina de control de importaciones
El Gobierno de la Región de Murcia tiene un "posicionamiento propio" con respecto al acuerdo de libre comercio con los países del Mercosur, firmado la pasada semana y que ahora ha sido paralizado por el Parlamento Europeo y llevado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El portavoz del Ejecutivo autonómico, Marcos Ortuño, fue muy claro este jueves al afirmar que en estos momentos no se dan las condiciones para apoyar el tratado con América Latina.
"El Gobierno de la Región de Murcia no apoyará Mercosur si no se incrementan los puntos de control fronterizos, si no se establece una oficina de control de importaciones, si no se establecen cláusulas espejo para que los productos de terceros países cumplan las condiciones sanitarias y de calidad que se les exigen a nuestros productores y, desde luego, si no se establece que las cláusulas de salvaguarda se apliquen de manera automática en el momento en el que se produzca una variación en el precio o en el volumen de las importaciones", declaró Ortuño.
En resumen, la Región de Murcia dirá 'no' a Mercosur si no hay más control fronterizo, una oficina de control de importaciones y si no se garantizan cláusulas espejo y cláusulas de salvaguarda.
No obstante, subrayó que la propuesta de paralizar el acuerdo comercial enviándolo a la justicia parte de los grupos parlamentarios que engloban a Podemos, Sumar, Izquierda Republicana de Cataluña, Compromís y el BNG, además de Vox. "Permítanme que dude de que esa propuesta sea beneficiosa para nuestros agricultores porque todos sabemos lo que han traído las políticas verdes a nuestra agricultura", añadió.
