Tras el melocotón, el almendro y la lavanda, el azahar completa las floraciones de la Región de Murcia

La Región de Murcia ha presentado este jueves en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) la Floración del Azahar y el primer pasaporte floral de la Comunidad, bajo el nombre ‘All you need is Flow(ers)’, una iniciativa que integra las principales floraciones del territorio en un único producto turístico activo durante todo el año.

La presentación corrió a cargo de la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, quien definió el pasaporte floral como "un cuaderno de viaje" que permitirá al visitante sellar su paso por los municipios donde se produce el fenómeno de la floración y recibir un obsequio regional.

Una de las principales novedades es la Floración del Azahar, impulsada por primera vez por la Región de Murcia como propuesta turística propia y vinculada al paisaje, la cultura y la identidad del Valle de Ricote, a través del azahar del limonero. Esta iniciativa se suma a las floraciones ya consolidadas de Mula, Cieza y Moratalla, entrelazando las cuatro en un único relato experiencial.

Durante su intervención, Conesa destacó que estos destinos "abren sus campos y su alma para mostrar la belleza de sus floraciones en un marco que combina naturaleza, cultura y sabor", transformando el paisaje en una experiencia sensorial compartida.

La consejera Carmen Conesa, en el estand de la Región en Fitur junto a miembros de su equipo y representantes municipales tras la presentación de la Floración del Azahar y el primer pasaporte floral de la Región / CARM

Cada floración, una emoción

En el acto se dio a conocer la marca que engloba este nuevo producto turístico, así como un vídeo promocional en el que cada floración se asocia a una emoción: la alegría, representada por el melocotón de Cieza; la serenidad, por el almendro de Mula; la armonía, por el azahar del limón del Valle de Ricote; y la plenitud, por la lavanda de Moratalla.

La estrategia incluye además el lanzamiento de una plataforma digital (www.turismoregiondemurcia.es/es/floración) que reúne el calendario de floraciones, experiencias, mapas y una agenda de escapadas vinculadas a este producto. Para reforzar el carácter sensorial de la presentación, se repartieron cajas Mikado con esencias inspiradas en cada una de las floraciones.

El calendario de floraciones comienza en febrero con el almendro en Mula

La promoción se completará con cuñas de radio y una campaña en redes sociales bajo el hashtag #FloracionesRegiondeMurcia, que se desarrollará a lo largo de 2026. El objetivo, según la consejera, es posicionar las floraciones como "un producto turístico activo durante todo el año", fomentar el turismo rural y de interior, impulsar el turismo de bienestar y ‘slow’, y conectar emociones y territorio bajo el concepto de ‘Felicidad de la buena’.

El calendario de floraciones comienza en febrero con el almendro en Mula; continúa en febrero y marzo con el melocotón en Cieza; en marzo y abril con el azahar del limón en el Valle de Ricote; en los meses de verano con la lavanda en Moratalla; y se completa en septiembre y octubre con la recogida del limón en el Valle de Ricote.

Yoga entre limoneros

De forma paralela, la Región presentó en el estand ‘España en Floración’ la promoción específica ‘La Fiesta del Azahar’, enmarcada en la Actuación de Cohesión entre Destinos (ACD) Valle de Ricote Slow, financiada con fondos europeos Next Generation.

Este producto, integrado en la Guía Descubre España en Floración, incluye experiencias como yoga entre limoneros, propuestas de agroturismo con visitas a fincas de cítricos, gastroexperiencias con degustaciones de paparajotes y miradores en municipios como Ulea, Villanueva del Río Segura, Ojós y Ricote, según explicó el director general del Instituto de Turismo, Juan Francisco Martínez.

Para su difusión, la Comunidad ha preparado un nuevo vídeo promocional, una web específica (www.turismoregiondemurcia.es/es/floracion_azahar), folletos y distintos productos de merchandising. La experiencia se prolonga más allá de la floración, con la recogida del limón entre junio y octubre, reforzando un producto turístico ligado al territorio, la agricultura tradicional y la sostenibilidad.