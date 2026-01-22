Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Preocupaciones viviendaAmenazas comercio murcianoSeguridad en El AlgarHorarios buses MurciaFC Cartagena
instagramlinkedin

Sanidad

Los médicos murcianos se suman a una huelga indefinida desde el 16 de febrero

Los paros acordados para reclamar un estatuto propio al Ministerio consistirán en una semana de huelga al mes hasta junio

Protesta de médicos en la Arrixaca el pasado mes de octubre.

Protesta de médicos en la Arrixaca el pasado mes de octubre. / Israel Sánchez

Ana García

Ana García

Los médicos murcianos vuelven a la carga y el próximo 16 de febrero iniciarán un paro indefinido. Los facultativos de la Región de Murcia se suman de esta forma a la huelga convocada a nivel nacional por el Comité de Huelga, en el que están representados la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA).

Ante la convocatoria nacional, el comité ejecutivo de CESM Región de Murcia ha decidido sumarse al paro indefinido que se celebrará, desde el próximo 16 de febrero, durante una semana al mes y hasta el próximo junio. Este es un paso más en las movilizaciones que vienen protagonizando desde el pasado año contra el borrador de Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad, una negociación en la que los facultativos reclaman un estatuto propio.

La última huelga convocada por el Comité de Huelga de estas organizaciones fue la celebrada durante cuatro días tras el puente de diciembre, un paro que en la Región de Murcia llevó a suspender más de 17.460 consultas en Atención Primaria, así como 13.992 consultas con el especialista, 572 cirugías y 1.600 pruebas diagnósticas.

Tras la huelga de diciembre, los sindicatos Apemyf y Amyts celebraron también un paro la semana pasada, los días 14 y 15 de enero, aunque en la Región tuvo un bajo seguimiento que la propia Consejería de Salud cifró en poco más del 2%. Los convocantes y portavoces del sindicato Avanza Médica en Murcia denunciaron en ese momento el establecimiento de unos servicios mínimos abusivos escudados en la prevalencia de virus respiratorios por parte de la Administración regional.

Reunión del Comité Ejecutivo de CESM Murcia que ha suscrito el secundar la huelga.

Reunión del Comité Ejecutivo de CESM Murcia que ha suscrito el secundar la huelga. / L.O.

El formato acordado para los paros que arrancarán el próximo mes es el de una semana de huelga al mes, que comenzará en febrero y se alargará, en principio, hasta el mes de junio como primera etapa. Así, los paros están convocados para la semana del 16 al 20 de febrero, del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

Manifestación en Madrid el 14 de febrero

Entre los miembros del Comité de Huelga está María José García Mateos, secretaria general de CESM Región de Murcia, equipo que ha coordinado el calendario de protestas, al que además de los paros de una semana al mes se sumará una manifestación nacional en Madrid el próximo 14 de febrero, una convocatoria en la que "queremos que profesionales de todas las comunidades autónomas muestren de nuevo por qué el colectivo se ha posicionado de forma unánime en su rechazo a la norma ministerial, reclamando una regulación apropiada para sus especiales condiciones de formación, responsabilidad y desempeño laboral".

Noticias relacionadas y más

Pese a la continuidad de las movilizaciones, los sindicatos insisten en que mantienen su mano tendida al diálogo con la esperanza de que Sanidad reconsidere retomar las conversaciones que "permitan avanzar conjuntamente en la búsqueda de acuerdos para mejorar las condiciones laborales de los profesionales".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Campo de Cartagena y Mazarrón estarán en alerta amarilla por fenómenos costeros este martes
  2. Hablan las cabañuelas en Murcia y ponen fecha al frío y a las últimas sacudidas del invierno
  3. Inician las obras para construir un nuevo acceso directo al centro de Murcia desde San José de la Vega
  4. Cinco individuos propinan una salvaje paliza a un joven de 19 años en Fortuna: 'No me metí con nadie
  5. Un estudio sobre mamíferos en el Parque Regional Sierra del Carche concluye con la identificación de 14 especies
  6. Más de 30.000 madres y padres de la Región ya pueden pedir las dos nuevas semanas de permiso pagadas
  7. Un viaje al siglo XIII a solo minutos de Murcia: el mercado medieval más grande y espectacular de España
  8. Al menos dos detenidos en Cartagena por exaltar el terrorismo yihadista y adoctrinar a jóvenes: los 'cazaron' por su radicalización en Internet

Organizaciones sociales se movilizan contra la reforma de la Ley del Mar Menor

Organizaciones sociales se movilizan contra la reforma de la Ley del Mar Menor

Los médicos murcianos se suman a una huelga indefinida desde el 16 de febrero

Los médicos murcianos se suman a una huelga indefinida desde el 16 de febrero

Crece un 18,9% el número de viviendas okupadas en venta en la Región, según Idealista

La DGT alerta a los usuarios de patinetes eléctricos: nueva normativa para final de enero con multas de hasta 1.000 euros

La DGT alerta a los usuarios de patinetes eléctricos: nueva normativa para final de enero con multas de hasta 1.000 euros

Casi toda la Región, en aviso amarillo por viento de hasta 70 kilómetros por hora este jueves

Así se ha vivido el primer día de Fitur en el stand de la Región de Murcia

Falta de relevo generacional, absentismo laboral, escasa formación: estas son todas las 'amenazas' detectadas por el comercio murciano

Falta de relevo generacional, absentismo laboral, escasa formación: estas son todas las 'amenazas' detectadas por el comercio murciano

Un accidente provoca retenciones en la A-30 a la salida de Murcia hacia Cartagena

Un accidente provoca retenciones en la A-30 a la salida de Murcia hacia Cartagena
Tracking Pixel Contents