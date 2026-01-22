Los médicos murcianos se suman a una huelga indefinida desde el 16 de febrero

Los médicos murcianos vuelven a la carga y el próximo 16 de febrero iniciarán un paro indefinido. Los facultativos de la Región de Murcia se suman de esta forma a la huelga convocada a nivel nacional por el Comité de Huelga, en el que están representados la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA).

Ante la convocatoria nacional, el comité ejecutivo de CESM Región de Murcia ha decidido sumarse al paro indefinido que se celebrará, desde el próximo 16 de febrero, durante una semana al mes y hasta el próximo junio. Este es un paso más en las movilizaciones que vienen protagonizando desde el pasado año contra el borrador de Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad, una negociación en la que los facultativos reclaman un estatuto propio.

La última huelga convocada por el Comité de Huelga de estas organizaciones fue la celebrada durante cuatro días tras el puente de diciembre, un paro que en la Región de Murcia llevó a suspender más de 17.460 consultas en Atención Primaria, así como 13.992 consultas con el especialista, 572 cirugías y 1.600 pruebas diagnósticas.

Tras la huelga de diciembre, los sindicatos Apemyf y Amyts celebraron también un paro la semana pasada, los días 14 y 15 de enero, aunque en la Región tuvo un bajo seguimiento que la propia Consejería de Salud cifró en poco más del 2%. Los convocantes y portavoces del sindicato Avanza Médica en Murcia denunciaron en ese momento el establecimiento de unos servicios mínimos abusivos escudados en la prevalencia de virus respiratorios por parte de la Administración regional.

Reunión del Comité Ejecutivo de CESM Murcia que ha suscrito el secundar la huelga. / L.O.

El formato acordado para los paros que arrancarán el próximo mes es el de una semana de huelga al mes, que comenzará en febrero y se alargará, en principio, hasta el mes de junio como primera etapa. Así, los paros están convocados para la semana del 16 al 20 de febrero, del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

Manifestación en Madrid el 14 de febrero

Entre los miembros del Comité de Huelga está María José García Mateos, secretaria general de CESM Región de Murcia, equipo que ha coordinado el calendario de protestas, al que además de los paros de una semana al mes se sumará una manifestación nacional en Madrid el próximo 14 de febrero, una convocatoria en la que "queremos que profesionales de todas las comunidades autónomas muestren de nuevo por qué el colectivo se ha posicionado de forma unánime en su rechazo a la norma ministerial, reclamando una regulación apropiada para sus especiales condiciones de formación, responsabilidad y desempeño laboral".

Pese a la continuidad de las movilizaciones, los sindicatos insisten en que mantienen su mano tendida al diálogo con la esperanza de que Sanidad reconsidere retomar las conversaciones que "permitan avanzar conjuntamente en la búsqueda de acuerdos para mejorar las condiciones laborales de los profesionales".