El Mar Menor vibra con Orgullo: Los Alcázares presenta en Fitur su gran cita LGTBIQ+ del verano

El municipio de Los Alcázares ha presentado en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) una nueva edición de ‘El Mar Menor vibra con Orgullo’, un festival que se celebrará del 9 al 12 de julio y que volverá a convertir la localidad en epicentro de la celebración del Orgullo LGTBIQ+. La iniciativa, presentada en el Pabellón 9 de Ifema, es un anticipo de la experiencia que se vivirá este verano en el municipio y refuerza su compromiso con la igualdad, la diversidad y los valores sociales.

Organizado por el Ayuntamiento de Los Alcázares en colaboración con la asociación ‘¿Lo Tienes Claro?’, el festival se ha consolidado como un evento de referencia que combina ocio, cultura y concienciación, proyectando la imagen de Los Alcázares como un destino abierto, inclusivo y acogedor. Para dar a conocer esta propuesta más allá del ámbito local, el municipio cuenta con un estand propio en el Pabellón de la Diversidad, concebido como un espacio dinámico y participativo con animaciones, actuaciones, degustaciones y reparto de merchandising exclusivo hasta el próximo domingo.

Durante la presentación del destino, el alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, destacó que el festival representa "una experiencia que define quiénes somos y qué ofrecemos como destino", al tratarse de "una celebración cultural, social y turística que transforma el municipio durante varios días". En este acto anunció además que Keunam, KUVE y Satín Greco serán los pregoneros de esta tercera edición.

El programa combinará propuestas de ocio, cultura, bienestar, salud y reivindicación, con actividades pensadas para invitar a descubrir el municipio ·desde la emoción y la experiencia compartida·. El festival culminará con una gran fiesta musical en un ambiente abierto y festivo, concebida para celebrar y cerrar el evento desde la alegría colectiva.

Asimismo, esta edición incorporará espacios de diálogo y reflexión en torno a la diversidad, la visibilidad y la lucha contra la LGTBIfobia, así como acciones informativas y preventivas relacionadas con la salud y el bienestar, aportando contenido y profundidad a la programación.

Tras la presentación, los asistentes pudieron degustar el cóctel ‘El Mar Menor siente con orgullo’, elaborado por el coctelero Mario Gallart, de Royal Bliss, en una jornada que contó además con la visita sorpresa de José Manuel Parada. Durante todo el día, Miss Meferina, Paca Merino y Pupi Poisson animaron y dieron la bienvenida a los visitantes del estand.

La programación en el estand continuará este viernes por la tarde con una degustación de piruletas de chocolate, mientras que el sábado tendrá lugar un gran espectáculo en el escenario principal del Pabellón 9, a las 12:30 horas, que concluirá con una degustación de marineras.

Con motivo de la presencia de Los Alcázares en el Pabellón de la Diversidad, también se está sorteando una estancia para vivir en directo la III edición del Orgullo del Mar Menor, cuyos ganadores se darán a conocer este domingo en un sorteo que se celebrará a las 12:30 horas en el propio estand.

Con esta acción promocional, el municipio invita a los visitantes a descubrir el conjunto de servicios y atractivos que ofrece Los Alcázares, como su entorno natural, las actividades náuticas, la gastronomía, las tradiciones y las fiestas, que cada año atraen a miles de personas y que en 2026 aspiran a alcanzar cifras récord.