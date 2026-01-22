Liberadas 70 anguilas en el Mar Menor dentro de un proyecto clave para su supervivencia

ANSE y WWF han marcado y liberado 70 anguilas en el Mar Menor con la colaboración de la Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar, en el marco del proyecto GePescArt-2. La actuación se ha llevado a cabo tras el cierre de la pesquería de anguila europea el pasado 15 de enero y tiene como objetivo mejorar el conocimiento sobre la población de esta especie en el sureste peninsular.

La anguila europea (Anguilla anguilla), catalogada como "En Peligro Crítico de Extinción" por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), encuentra en lagunas y humedales costeros como el Mar Menor uno de sus hábitats clave. Las anguilas liberadas procedían de la lonja de Lo Pagán y fueron marcadas antes del inicio de la veda de seis meses decretada por el Consejo General de Pesca del Mediterráneo (CGPM).

Seguimiento científico y migración al Atlántico

Desde el inicio de esta segunda fase del proyecto, se han marcado y liberado 985 anguilas en lonja mediante marcas externas, de las cuales 13 incorporan emisores de telemetría acústica. Este seguimiento permitirá analizar su posible recaptura dentro de la laguna y conocer los momentos de salida hacia el Atlántico en su migración reproductiva.

Esta acción se desarrolla en el marco del proyecto GepescArt-2, que ha permitido marcar más de 900 anguilas en lonja

En conjunto, GePescArt-2 ha posibilitado el marcaje de más de un millar de ejemplares en el Mar Menor y otros humedales del sur de Alicante.

Los datos obtenidos, junto con los recopilados desde 2024 y en proyectos anteriores, ayudarán a profundizar en aspectos clave del ciclo vital de la especie, como el inicio de su migración hacia el mar de los Sargazos o la influencia de la actividad pesquera en su conservación.

Capturas cero durante 2026

La crítica situación de la anguila europea ha llevado al Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES) a recomendar nuevamente la captura cero en 2026. En el Mediterráneo, además, se mantiene la prohibición de la pesca recreativa y un periodo de veda de seis meses para la pesca profesional, medidas adoptadas por el CGPM en el marco de la FAO.

El proyecto GePescArt-2 cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Programa Pleamar, cofinanciado por la Unión Europea mediante el FEMPA.