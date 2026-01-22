Expertos reclaman revisar la Transición desde una perspectiva empírica y generacional

La Biblioteca Regional de Murcia acogió este miércoles la presentación del libro 'Los jóvenes de la transición democrática en España. Evolución de sus opiniones y actitudes sociopolíticas', una obra que analiza, a partir de datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el papel desempeñado por la juventud durante uno de los periodos clave de la historia reciente de España.

El acto, organizado por el Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de la Región de Murcia (Mupolsoc) y el Observatorio de la Exclusión Social de la Universidad de Murcia (UMU), reunió a especialistas en sociología, economía y ciencias políticas, así como a protagonistas directos de la Transición democrática.

Manuel Hernández Pedreño, director del Observatorio de la Exclusión Social, y Carlos Abad Galán, decano del Mupolsoc. / Mupolsoc

La apertura institucional corrió a cargo de Manuel Hernández Pedreño, director del Observatorio de la Exclusión Social, y de Carlos Abad Galán, decano del Mupolsoc, quienes destacaron la relevancia de revisar este periodo histórico desde una perspectiva empírica y generacional. Durante la presentación de los resultados del estudio, Olga García Luque, Domingo Carbonero Muñoz y Salvador Manzanera Román expusieron las principales conclusiones del análisis del CIS, subrayando la evolución de las actitudes sociopolíticas de la juventud, su implicación en los procesos de cambio democrático y las diferencias respecto a las generaciones posteriores.

El acto concluyó con un coloquio titulado 'La voz de quienes hicieron la Transición democrática en España', en el que participaron Juan José García Escribano, María Isabel Sánchez-Mora Molina, Teresa González Adalid y Pedro Cabrera Cabrera. Moderado por la periodista Lucía Hernández, el diálogo ofreció una visión en primera persona sobre los retos, consensos y aprendizajes de aquel periodo histórico.

La jornada puso de relieve la importancia de recuperar la memoria sociopolítica de la Transición desde una perspectiva académica y plural, así como su utilidad para comprender los desafíos democráticos actuales.