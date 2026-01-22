La fragancia de Archena llega al Rey Felipe VI en Fitur

'Esencia Mediterránea', el perfume de Archena que llega hasta la Corona. La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, hizo entrega a Su Majestad el Rey Felipe VI de la fragancia 'Esencia Mediterránea' durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur), un perfume que refleja la identidad, la tradición y el carácter del municipio.

En sus declaraciones, la regidora destacó que este obsequio personalizado para su Majestad “representa la esencia de Archena: nuestras raíces, nuestra luz y el bienestar que define a nuestra tierra”, y subrayó que se trata de un gesto cargado de simbolismo para promocionar la localidad a nivel nacional e internacional.

Asimismo, la alcaldesa señaló que “Archena es sensaciones, es salud y es Mediterráneo, y deseábamos que Su Majestad pudiera llevarse un recuerdo distintivo, ligado a nuestra historia y a nuestra proyección turística”.

La fragancia, elaborada por Laboratorios Pradys, forma parte de la estrategia del Ayuntamiento de Archena para fortalecer la promoción del municipio a través de experiencias sensoriales, consolidando su imagen como destino de bienestar, cultura y calidad de vida.