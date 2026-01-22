Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Preocupaciones viviendaAmenazas comercio murcianoSeguridad en El AlgarHorarios buses MurciaFC Cartagena
instagramlinkedin

La fragancia de Archena llega al Rey Felipe VI en Fitur

La alcaldesa, Patricia Fernández, le hace entrega del perfume personalizado Archena ‘Esencia Mediterránea’ que define la identidad de la ciudad

La alcaldesa, Patricia Fernández, hace entrega al Rey Felipe VI del perfume personalizado Archena ‘Esencia Mediterránea’

La alcaldesa, Patricia Fernández, hace entrega al Rey Felipe VI del perfume personalizado Archena ‘Esencia Mediterránea’ / La Opinión

La Opinión

La Opinión

'Esencia Mediterránea', el perfume de Archena que llega hasta la Corona. La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, hizo entrega a Su Majestad el Rey Felipe VI de la fragancia 'Esencia Mediterránea' durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur), un perfume que refleja la identidad, la tradición y el carácter del municipio.

En sus declaraciones, la regidora destacó que este obsequio personalizado para su Majestad “representa la esencia de Archena: nuestras raíces, nuestra luz y el bienestar que define a nuestra tierra”, y subrayó que se trata de un gesto cargado de simbolismo para promocionar la localidad a nivel nacional e internacional.

Se trata de un gesto cargado de simbolismo para promocionar la localidad a nivel nacional e internacional.

Se trata de un gesto cargado de simbolismo para promocionar la localidad a nivel nacional e internacional. / La Opinión

Asimismo, la alcaldesa señaló que “Archena es sensaciones, es salud y es Mediterráneo, y deseábamos que Su Majestad pudiera llevarse un recuerdo distintivo, ligado a nuestra historia y a nuestra proyección turística”.

Noticias relacionadas

La fragancia, elaborada por Laboratorios Pradys, forma parte de la estrategia del Ayuntamiento de Archena para fortalecer la promoción del municipio a través de experiencias sensoriales, consolidando su imagen como destino de bienestar, cultura y calidad de vida.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Campo de Cartagena y Mazarrón estarán en alerta amarilla por fenómenos costeros este martes
  2. Hablan las cabañuelas en Murcia y ponen fecha al frío y a las últimas sacudidas del invierno
  3. Inician las obras para construir un nuevo acceso directo al centro de Murcia desde San José de la Vega
  4. Cinco individuos propinan una salvaje paliza a un joven de 19 años en Fortuna: 'No me metí con nadie
  5. Un estudio sobre mamíferos en el Parque Regional Sierra del Carche concluye con la identificación de 14 especies
  6. Más de 30.000 madres y padres de la Región ya pueden pedir las dos nuevas semanas de permiso pagadas
  7. Un viaje al siglo XIII a solo minutos de Murcia: el mercado medieval más grande y espectacular de España
  8. Al menos dos detenidos en Cartagena por exaltar el terrorismo yihadista y adoctrinar a jóvenes: los 'cazaron' por su radicalización en Internet

Técnicas láser, robótica e IA: 350 urólogos debaten en Murcia sobre los últimos avances de la especialidad

Técnicas láser, robótica e IA: 350 urólogos debaten en Murcia sobre los últimos avances de la especialidad

La fragancia de Archena llega al Rey Felipe VI en Fitur

Organizaciones sociales se movilizan contra la reforma de la Ley del Mar Menor

Organizaciones sociales se movilizan contra la reforma de la Ley del Mar Menor

El Gobierno de la Región de Murcia rechaza Mercosur hasta que se establezcan cláusulas de salvaguarda

Ayuntamientos y sindicatos ya estudian el decreto que dejará de excluir el VIH o la diabetes en el acceso a la Policía Local

Ayuntamientos y sindicatos ya estudian el decreto que dejará de excluir el VIH o la diabetes en el acceso a la Policía Local

Los médicos murcianos se suman a una huelga indefinida desde el 16 de febrero

Los médicos murcianos se suman a una huelga indefinida desde el 16 de febrero

Crece un 18,9% el número de viviendas okupadas en venta en la Región, según Idealista

La DGT alerta a los usuarios de patinetes eléctricos: nueva normativa para final de enero con multas de hasta 1.000 euros

La DGT alerta a los usuarios de patinetes eléctricos: nueva normativa para final de enero con multas de hasta 1.000 euros
Tracking Pixel Contents