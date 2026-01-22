La fragancia de Archena llega al Rey Felipe VI en Fitur
La alcaldesa, Patricia Fernández, le hace entrega del perfume personalizado Archena ‘Esencia Mediterránea’ que define la identidad de la ciudad
'Esencia Mediterránea', el perfume de Archena que llega hasta la Corona. La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, hizo entrega a Su Majestad el Rey Felipe VI de la fragancia 'Esencia Mediterránea' durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur), un perfume que refleja la identidad, la tradición y el carácter del municipio.
En sus declaraciones, la regidora destacó que este obsequio personalizado para su Majestad “representa la esencia de Archena: nuestras raíces, nuestra luz y el bienestar que define a nuestra tierra”, y subrayó que se trata de un gesto cargado de simbolismo para promocionar la localidad a nivel nacional e internacional.
Asimismo, la alcaldesa señaló que “Archena es sensaciones, es salud y es Mediterráneo, y deseábamos que Su Majestad pudiera llevarse un recuerdo distintivo, ligado a nuestra historia y a nuestra proyección turística”.
La fragancia, elaborada por Laboratorios Pradys, forma parte de la estrategia del Ayuntamiento de Archena para fortalecer la promoción del municipio a través de experiencias sensoriales, consolidando su imagen como destino de bienestar, cultura y calidad de vida.
