De fiesta en Murcia con Leonor: esta es la ruta del ocio nocturno que recorre la futura reina de España

La Princesa Leonor lleva meses instalada en Murcia, cumpliendo una de las etapas más exigentes de su formación militar en la Academia General del Aire (AGA) de San Javier. Su día a día se sucede entre uniformes, disciplina y horarios estrictos. Por esta razón, no es de extrañar que cuando caiga la noche y se acerque el fin de semana, la heredera al trono encuentre un espacio para salir con sus amigos.

Su presencia en municipios como San Javier, Santiago de la Ribera o San Pedro del Pinatar sigue sorprendiendo a los vecinos. Pero poco a poco Leonor se ha integrado en la vida local de estos pueblos. Aun así, hay un detalle que ha despertado especial curiosidad en los últimos días.

Una noche más en el Mar Menor

Según ha revelado esta semana la revista Lecturas, la Princesa de Asturias fue vista recientemente disfrutando de una salida nocturna junto a varios compañeros de promoción en una de las zonas más populares del ocio del Mar Menor: La Curva, en Lo Pagán.

Situada en pleno paseo marítimo, el destino elegido fue La Bastilla, una de las discotecas más famoso de San Pedro: un clásico (sobre todo los fines de semana y en temporada alta). Las vistas al mar convierten al local en uno de los puntos neurálgicos preferidos por los jóvenes murcianos en el periodo estival.

Una noche de ambiente en el pub Brother's 6, en Santiago de la Ribera. / brothers6_pub

De acuerdo con la misma fuente, Leonor y su grupo accedieron con total normalidad a una zona reservada de la planta superior, con el objetivo de mantener la privacidad sin llegar a aislarse del ambiente.

Escoltas que pasan desapercibidos

La princesa no vive esas noches sola. Lo hace acompañada de su escolta, que pasa casi inadvertida entre la multitud. Agentes jóvenes que, según el citado medio, iban vestidos como cualquier cliente más del local. Ni pinganillos ni actitudes rígidas. Vestimenta de lo más discreta para que la noche transcurra sin sobresaltos.

Los trabajadores y clientes que han coincidido con ella ensalzan el comportamiento de la heredera: "Se comporta como una más, siempre correcta y muy respetuosa", señala una fuente que ha compartido el ambiente nocturno de la zona, acostumbrada a la presencia de alumnos de la Academia del Aire.

No es la única parada de su ruta nocturna

Lo Pagán no ha sido el único punto cercano a la base militar de San Javier. Durante los meses que lleva en la AGA también se ha dejado ver en otros locales de la zona. La escapada a La Bastida no fue un caso aislado.

En Santiago de la Ribera, otra localidad muy frecuentada por los cadetes, también se encuentran algunos bares y pubs que se han convertido en parada habitual de la princesa. Entre ellos, el conocido Brother’s 6, un local discreto, pero muy popular, donde Leonor, según revela la revista, ha acudido en más de una ocasión con sus compañeros.

Si por algo destaca la zona del Mar Menor es por la cantidad de bares, terrazas y discotecas que poseen sus localidades. El propio paseo marítimo es un ejemplo de vida nocturna la zona, que sin grandes excentricidades refuerza una imagen muy concreta de la futura reina de España