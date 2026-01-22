Falta de relevo generacional, absentismo laboral, escasa formación: estas son todas las 'amenazas' detectadas por el comercio murciano

Para la elaboración del ambicioso Plan Director de Impulso al Comercio Local 2026-2030 de la Región, con el que se destinarán 25 millones de euros para mejorar el sector, se ha tenido que hacer previamente una radiografía detallada de todas aquellas dificultades y desafíos que sufren los emprendedores y dueños de estos pequeños negocios en su día a día.

Uno de los problemas más recurrentes es la transformación acelerada de los hábitos de consumo. El auge del comercio electrónico y la fortaleza logística, horaria y de precios de las grandes superficies sitúan al comercio de proximidad en una clara desventaja competitiva, tal y como se refleja en los anexos del documento completo elaborado por la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social.

Entre las dificultades que encuentran relacionadas con el cambio en el sector, lamentan que hay un predominio de micropymes con dificultades por regulación horaria, además de un elevado problema de absentismo laboral. A esto se suma la falta de relevo generacional, la desventaja estructural frente a e-commerce y grandes superficies (logística, precios, horarios) y la competencia desleal por importaciones, rebajas sin control, fiscalidad desigual.

A ello se suma un comportamiento del consumidor cada vez más impredecible, menos fiel y más orientado a experiencias híbridas entre ocio y compra, formatos para los que muchos comercios tradicionales no están preparados. La pérdida de afluencia, acentuada tras la pandemia, ha dejado vacíos comerciales en centros urbanos y ha 'tocado' de forma importante la viabilidad de numerosos negocios.

Precios, horarios y logística colocan al comercio de proximidad en clara inferioridad competitiva

El diagnóstico también señala una debilidad estructural del propio tejido comercial, dominado por micropymes con escaso margen de maniobra. La falta de relevo generacional aparece como uno de los retos más graves: muchos negocios cierran sin continuidad, mientras el comercio resulta poco atractivo para las generaciones jóvenes debido a la carga de trabajo, la incertidumbre económica y la falta de estabilidad.

Esta situación se ve agravada, vienen alertando los comerciantes murcianos, por una cultura emprendedora débil y por la ausencia de masa crítica en municipios pequeños, donde el comercio depende en exceso de subvenciones y tiene dificultades para sostenerse por sí mismo.

Problemáticas relacionadas con cambios en el sector Predominio de micropymes con dificultades por regulación horaria. Elevado absentismo laboral. Falta de relevo generacional. Desventaja estructural frente a e-commerce y grandes superficies (logística, precios, horarios). Competencia desleal (importaciones, rebajas sin control, fiscalidad desigual). Cambios en los hábitos de consumo y comportamiento impredecible del cliente. Escasa demanda joven y preferencia por nuevos formatos (phygital, ocio-comercio). Nuevas exigencias en sostenibilidad difíciles de asumir. Exigencia de digitalización y omnicanalidad sin recursos ni visión estratégica. Pérdida de visibilidad y desconocimiento del comercio local. No sostenibilidad del comercio solo con subvenciones en zonas despobladas. Debilidad del emprendimiento local y falta de masa crítica en municipios pequeños. Pérdida de afluencia tras la pandemia. Introducir la cultura emprendedora desde etapas educativas. Fomentar una mentalidad más activa y competitiva entre los comerciantes. Formación, motivación y refuerzo de la cultura comercial desde la base.

En el plano interno, afloran carencias significativas en formación, gestión y visión estratégica. Predominan modelos de negocio tradicionales, con escasa planificación, baja profesionalización y una limitada cultura de innovación. La digitalización, lejos de consolidarse como una herramienta real de competitividad, suele quedarse en una presencia superficial en redes sociales, sin integración efectiva en la gestión, la logística o la relación con el cliente. La exigencia de avanzar hacia modelos omnicanal y cumplir con nuevas demandas en sostenibilidad choca con la falta de recursos económicos, tiempo y conocimientos técnicos.

Problemáticas relacionadas con los comercios a nivel individual Escasa formación del comerciante Gestión tradicional sin estrategia ni actualización Desmotivación y baja implicación en formación, innovación o campañas Confusión entre digitalización real y presencia superficial en redes Falta de atractivo del comercio como opción profesional (carga, inversión, estabilidad) Falta de cultura del esfuerzo en el relevo generacional Nuevos comercios se orientan directamente a modelos online o mixtos (phygital) Dificultad para adaptar la logística a las nuevas exigencias del entorno digital Acceso limitado a financiación en comercios pequeños sin planificación ni datos Ausencia de cultura de formación continua Limitada capacidad económica y falta de inversión para mantener proyectos digitales Falta de tiempo para asumir tareas como redes sociales, visibilidad o campañas Falta de adaptación tecnológica y logística de los comercios (ya recogida en parte, pero se refuerza aquí) Imagen anticuada del comercio local

El comercio local también se enfrenta a obstáculos externos que condicionan su actividad diaria. La burocracia, la rigidez normativa, las dificultades de acceso a financiación y los problemas de movilidad y aparcamiento en zonas comerciales reducen su capacidad de competir en igualdad de condiciones. A ello se añaden percepciones de competencia desleal, vinculadas a importaciones, rebajas sin control o diferencias fiscales, que generan un sentimiento de indefensión en parte del sector.

Problemáticas relacionadas con el área comercial, entorno y municipio Rigidez normativa y trabas urbanísticas Problemas de movilidad, accesibilidad y falta de aparcamiento Falta de coordinación entre actores del ecosistema comercial (aytos, asociaciones, hostelería) Campañas de dinamización sin continuidad ni evaluación Falta de unidad, compromiso y estructura asociativa activa Desaparición del comercio en cascos antiguos y desplazamiento del consumo a otras zonas Burocracia excesiva y dificultad para emprender Sensación de inseguridad en zonas comerciales Débil cultura colectiva de implicación e innovación Recursos existentes y soluciones digitales sin aprovechar Buenas prácticas aisladas sin continuidad Dificultad de acceso físico a zonas comerciales

Las asociaciones de comerciantes, llamadas a desempeñar un papel clave como interlocutoras, comparten muchas de estas dificultades. El descenso de ventas, la reducción del número de comercios y la escasez de recursos técnicos limitan su capacidad de actuación. La falta de coordinación entre administraciones y sector comercial refuerza la sensación de dispersión y de ausencia de una estrategia sólida y continuada.