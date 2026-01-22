Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vivienda

Crece un 18,9% el número de viviendas okupadas en venta en la Región, según Idealista

Una parte de ellas se concentra en la ciudad de Murcia, donde se han contabilizado 509 entre octubre y diciembre del año pasado

Una vivienda en venta

Una vivienda en venta / EUROPA PRESS

E.P.

El número de viviendas okupadas a la venta en idealista ha crecido un 18,9% en la Región de Murcia durante el cuarto trimestre de 2025 con respecto al mismo periodo anterior, al pasar de 1.395 a 1.658, según datos del portal inmobiliario.

Una parte de ellas se concentra en la ciudad de Murcia, donde se han contabilizado 509 entre octubre y diciembre del año pasado, lo que supone un ascenso del 19,2% respecto al tercer trimestre, cuando fueron 427.

Las viviendas okupadas en venta en idealista suponen el 5,7% del total de la Región y el 7,2% de su capital.

En el conjunto de España, el volumen de viviendas sin posesión que se ofertan en el mercado de venta creció un 4,6% en un solo trimestre. En el último cuarto del año pasado hubo anunciadas 24.058 viviendas okupadas, frente a las 23.010 que hubo en el tercer trimestre de este año.

Las tasas que presenta tanto Baleares como Palma se encuentran por detrás de las de otras provincias como Barcelona, en la que las viviendas okupadas a la venta suponen el 8,3% del total, o capitales como Tarragona, donde son el 8,5%.

Por comunidades autónomas, el 40% de todas las viviendas okupadas a la venta están en Cataluña, seguida por Andalucía, que concentra el 20% del total, y la Comunidad Valenciana, con el 11%.

La Región de Murcia y Madrid disponen cada una del 7% de esta oferta, mientras que en Castilla-La Mancha se queda en el 4%, Canarias en el 3% y Baleares en el 2%.

"Los datos ponen de manifiesto que el problema de las viviendas okupadas que salen al mercado, lejos de ser un efecto puntual, se está estableciendo como parte del paisaje inmobiliario y casi en un producto de inversión más", ha apuntado el portavoz de la plataforma Francisco Iñareta.

Según su análisis, cada vez más propietarios deciden vender a pérdidas sus viviendas por "la falta de seguridad jurídica" y por "no verse respaldados por la justicia".

La sola aparición de una vivienda okupada a la venta porque su propietario "renuncia a pelar por sus derechos", ha sostenido, es "un enorme fracaso como sociedad". Esta realidad, ha sentenciado, debería provocar "una profunda reflexión y un cambio urgente de políticas".

