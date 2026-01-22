Un accidente provoca retenciones en la A-30 a la salida de Murcia hacia Cartagena

Un accidente de tráfico registrado este jueves está complicando la circulación en la A-30 a la salida de Murcia en dirección a Cartagena a primera hora de la mañana.

El incidente se ha producido en el punto kilométrico 151, a la altura de la salida de la Universidad de Murcia, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT) a través de sus canales oficiales.

Como consecuencia del siniestro, se están registrando alrededor de dos kilómetros de retenciones en este tramo de la autovía, una de las principales vías de comunicación de la Región que ya de por sí registra congestiones de tráficos a horas punta.

La DGT recomienda extremar la precaución, respetar la señalización y, en la medida de lo posible, optar por rutas alternativas mientras se normaliza la situación.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre las causas del accidente ni sobre la posible existencia de heridos.