Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Plan de impulso al comercio localAtraco en El PalmarSindicatos contra hospitalesBuques rusos en Cartagenasalud mental de los jóvenes
instagramlinkedin

Tráfico

Un accidente provoca retenciones en la A-30 a la salida de Murcia hacia Cartagena

El siniestro, ocurrido a la altura del punto kilométrico 151, genera hasta dos kilómetros de atasco, según informa la DGT

Tráfico en la A-30 a primera hora de la mañana en Murcia

Tráfico en la A-30 a primera hora de la mañana en Murcia / DGT

Alba Marqués

Alba Marqués

Un accidente de tráfico registrado este jueves está complicando la circulación en la A-30 a la salida de Murcia en dirección a Cartagena a primera hora de la mañana.

El incidente se ha producido en el punto kilométrico 151, a la altura de la salida de la Universidad de Murcia, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT) a través de sus canales oficiales.

Como consecuencia del siniestro, se están registrando alrededor de dos kilómetros de retenciones en este tramo de la autovía, una de las principales vías de comunicación de la Región que ya de por sí registra congestiones de tráficos a horas punta.

La DGT recomienda extremar la precaución, respetar la señalización y, en la medida de lo posible, optar por rutas alternativas mientras se normaliza la situación.

Noticias relacionadas y más

Por el momento no han trascendido más detalles sobre las causas del accidente ni sobre la posible existencia de heridos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Campo de Cartagena y Mazarrón estarán en alerta amarilla por fenómenos costeros este martes
  2. Hablan las cabañuelas en Murcia y ponen fecha al frío y a las últimas sacudidas del invierno
  3. Inician las obras para construir un nuevo acceso directo al centro de Murcia desde San José de la Vega
  4. Cinco individuos propinan una salvaje paliza a un joven de 19 años en Fortuna: 'No me metí con nadie
  5. Un estudio sobre mamíferos en el Parque Regional Sierra del Carche concluye con la identificación de 14 especies
  6. Más de 30.000 madres y padres de la Región ya pueden pedir las dos nuevas semanas de permiso pagadas
  7. Un viaje al siglo XIII a solo minutos de Murcia: el mercado medieval más grande y espectacular de España
  8. Al menos dos detenidos en Cartagena por exaltar el terrorismo yihadista y adoctrinar a jóvenes: los 'cazaron' por su radicalización en Internet

Un accidente provoca retenciones en la A-30 a la salida de Murcia hacia Cartagena

Un accidente provoca retenciones en la A-30 a la salida de Murcia hacia Cartagena

La Región 'se venderá' en 16 países con una oferta de 59 acciones de promoción turística

La Región 'se venderá' en 16 países con una oferta de 59 acciones de promoción turística

Los oftalmólogos critican que los ópticos prescriban las ayudas para gafas y lentillas: "Pueden graduar la vista, pero no hacer diagnósticos"

Los oftalmólogos critican que los ópticos prescriban las ayudas para gafas y lentillas: "Pueden graduar la vista, pero no hacer diagnósticos"

Una sala de entrenamiento para enfermería y fisioterapia

En la Región de Murcia aún preocupan más los okupas que el precio de la vivienda

En la Región de Murcia aún preocupan más los okupas que el precio de la vivienda

El testimonio del dueño de una pequeña tienda de Murcia: "No tengo competencia, pero cuando me jubile tendré que cerrar"

Falta de relevo generacional, absentismo laboral, escasa formación: estas son todas las 'amenazas' detectadas por el comercio murciano

Falta de relevo generacional, absentismo laboral, escasa formación: estas son todas las 'amenazas' detectadas por el comercio murciano

El pequeño comercio murciano acusa la falta de relevo: "No tengo competencia, pero cuando me jubile tendré que cerrar"

El pequeño comercio murciano acusa la falta de relevo: "No tengo competencia, pero cuando me jubile tendré que cerrar"
Tracking Pixel Contents