Tráfico
Un accidente provoca retenciones en la A-30 a la salida de Murcia hacia Cartagena
El siniestro, ocurrido a la altura del punto kilométrico 151, genera hasta dos kilómetros de atasco, según informa la DGT
Un accidente de tráfico registrado este jueves está complicando la circulación en la A-30 a la salida de Murcia en dirección a Cartagena a primera hora de la mañana.
El incidente se ha producido en el punto kilométrico 151, a la altura de la salida de la Universidad de Murcia, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT) a través de sus canales oficiales.
Como consecuencia del siniestro, se están registrando alrededor de dos kilómetros de retenciones en este tramo de la autovía, una de las principales vías de comunicación de la Región que ya de por sí registra congestiones de tráficos a horas punta.
La DGT recomienda extremar la precaución, respetar la señalización y, en la medida de lo posible, optar por rutas alternativas mientras se normaliza la situación.
Por el momento no han trascendido más detalles sobre las causas del accidente ni sobre la posible existencia de heridos.
- El Campo de Cartagena y Mazarrón estarán en alerta amarilla por fenómenos costeros este martes
- Hablan las cabañuelas en Murcia y ponen fecha al frío y a las últimas sacudidas del invierno
- Inician las obras para construir un nuevo acceso directo al centro de Murcia desde San José de la Vega
- Cinco individuos propinan una salvaje paliza a un joven de 19 años en Fortuna: 'No me metí con nadie
- Un estudio sobre mamíferos en el Parque Regional Sierra del Carche concluye con la identificación de 14 especies
- Más de 30.000 madres y padres de la Región ya pueden pedir las dos nuevas semanas de permiso pagadas
- Un viaje al siglo XIII a solo minutos de Murcia: el mercado medieval más grande y espectacular de España
- Al menos dos detenidos en Cartagena por exaltar el terrorismo yihadista y adoctrinar a jóvenes: los 'cazaron' por su radicalización en Internet