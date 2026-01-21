Vox se traslada a El Algar tras el crimen para responsabilizar al PP y al PSOE de haber "abierto nuestras fronteras a la barbarie"

Vox parece haber asimilado el hábito de presentarse en aquellos lugares en donde se ha producido un crimen para relacionarlo con la migración no regular y para responsabilizar al bipartidismo. Esta vez, después de que la madrugada del domingo muriera un vecino de El Algar tras recibir un tiro en la femoral en lo que se investiga como un vuelco de droga, el presidente provincial de la formación de Santiago Abascal en la Región, José Ángel Antelo, se presentó este miércoles en la diputación de Cartagena para denunciar la "grave inseguridad" que vive la localidad.

Aunque aún no se ha detenido a ninguna persona (se busca a cuatro sospechosos), el dirigente de Vox dijo que el Gobierno de España es "incapaz" de garantizar la seguridad y que "lo único que está haciendo es un efecto llamada que está dinamitando nuestros barrios".

Tras hacer un alegato sobre la necesidad de deportar a los migrantes "que se dediquen a quemar contenedores, a pegar tiros a los vecinos, asesinar, a pegar machetazos o a robar en los comercios", Antelo reclamó al Ayuntamiento de Cartagena que ponga "más efectivos de la Policía Local en las calles, yendo al máximo que le permite la ley".

Para el líder autonómico de Vox, "los responsables de la inseguridad que se vive en la Región de Murcia son el Partido Socialista y el Partido Popular, que han abierto nuestras fronteras a la barbarie", y aseguró que "ya queda menos" para que Vox alcance el poder y se puedan "limpiar nuestras calles de gentuza que ha introducido el PSOE y PP".

