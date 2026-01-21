Feria de Turismo Internacional Así se ha vivido el primer día de Fitur en el stand de la Región de Murcia Enrique Soler Actualizado: 21/01/2026 18:41 Ver galería > La Región de Murcia presentaba en el primer día de Feria de Fitur su ‘Estrategia 360º’ para este 2026. El principal objetivo de esta ambiciosa campaña es la diversificación de los mercados turísticos

Así se ha vivido el primer día de Fitur en el stan de la Región de Murcia Enrique Soler La Región de Murcia presentaba en el primer día de Feria de Fitur su ‘Estrategia 360º’ para este 2026. El principal objetivo de esta ambiciosa campaña es la diversificación de los mercados turísticos

Así se ha vivido el primer día de Fitur en el stan de la Región de Murcia Enrique Soler La Región de Murcia presentaba en el primer día de Feria de Fitur su ‘Estrategia 360º’ para este 2026. El principal objetivo de esta ambiciosa campaña es la diversificación de los mercados turísticos

Así se ha vivido el primer día de Fitur en el stan de la Región de Murcia Enrique Soler La Región de Murcia presentaba en el primer día de Feria de Fitur su ‘Estrategia 360º’ para este 2026. El principal objetivo de esta ambiciosa campaña es la diversificación de los mercados turísticos

Así se ha vivido el primer día de Fitur en el stan de la Región de Murcia Enrique Soler La Región de Murcia presentaba en el primer día de Feria de Fitur su ‘Estrategia 360º’ para este 2026. El principal objetivo de esta ambiciosa campaña es la diversificación de los mercados turísticos

Así se ha vivido el primer día de Fitur en el stan de la Región de Murcia Enrique Soler La Región de Murcia presentaba en el primer día de Feria de Fitur su ‘Estrategia 360º’ para este 2026. El principal objetivo de esta ambiciosa campaña es la diversificación de los mercados turísticos

Así se ha vivido el primer día de Fitur en el stan de la Región de Murcia Enrique Soler La Región de Murcia presentaba en el primer día de Feria de Fitur su ‘Estrategia 360º’ para este 2026. El principal objetivo de esta ambiciosa campaña es la diversificación de los mercados turísticos

Así se ha vivido el primer día de Fitur en el stan de la Región de Murcia Enrique Soler La Región de Murcia presentaba en el primer día de Feria de Fitur su ‘Estrategia 360º’ para este 2026. El principal objetivo de esta ambiciosa campaña es la diversificación de los mercados turísticos

Así se ha vivido el primer día de Fitur en el stan de la Región de Murcia Enrique Soler La Región de Murcia presentaba en el primer día de Feria de Fitur su ‘Estrategia 360º’ para este 2026. El principal objetivo de esta ambiciosa campaña es la diversificación de los mercados turísticos

Así se ha vivido el primer día de Fitur en el stan de la Región de Murcia Enrique Soler La Región de Murcia presentaba en el primer día de Feria de Fitur su ‘Estrategia 360º’ para este 2026. El principal objetivo de esta ambiciosa campaña es la diversificación de los mercados turísticos

Así se ha vivido el primer día de Fitur en el stan de la Región de Murcia Enrique Soler La Región de Murcia presentaba en el primer día de Feria de Fitur su ‘Estrategia 360º’ para este 2026. El principal objetivo de esta ambiciosa campaña es la diversificación de los mercados turísticos

Así se ha vivido el primer día de Fitur en el stan de la Región de Murcia Enrique Soler La Región de Murcia presentaba en el primer día de Feria de Fitur su ‘Estrategia 360º’ para este 2026. El principal objetivo de esta ambiciosa campaña es la diversificación de los mercados turísticos

Así se ha vivido el primer día de Fitur en el stan de la Región de Murcia Enrique Soler La Región de Murcia presentaba en el primer día de Feria de Fitur su ‘Estrategia 360º’ para este 2026. El principal objetivo de esta ambiciosa campaña es la diversificación de los mercados turísticos

Así se ha vivido el primer día de Fitur en el stan de la Región de Murcia Enrique Soler La Región de Murcia presentaba en el primer día de Feria de Fitur su ‘Estrategia 360º’ para este 2026. El principal objetivo de esta ambiciosa campaña es la diversificación de los mercados turísticos

Así se ha vivido el primer día de Fitur en el stan de la Región de Murcia Enrique Soler La Región de Murcia presentaba en el primer día de Feria de Fitur su ‘Estrategia 360º’ para este 2026. El principal objetivo de esta ambiciosa campaña es la diversificación de los mercados turísticos

Así se ha vivido el primer día de Fitur en el stan de la Región de Murcia Enrique Soler La Región de Murcia presentaba en el primer día de Feria de Fitur su ‘Estrategia 360º’ para este 2026. El principal objetivo de esta ambiciosa campaña es la diversificación de los mercados turísticos

Así se ha vivido el primer día de Fitur en el stan de la Región de Murcia Enrique Soler La Región de Murcia presentaba en el primer día de Feria de Fitur su ‘Estrategia 360º’ para este 2026. El principal objetivo de esta ambiciosa campaña es la diversificación de los mercados turísticos

Así se ha vivido el primer día de Fitur en el stan de la Región de Murcia Enrique Soler La Región de Murcia presentaba en el primer día de Feria de Fitur su ‘Estrategia 360º’ para este 2026. El principal objetivo de esta ambiciosa campaña es la diversificación de los mercados turísticos

Así se ha vivido el primer día de Fitur en el stan de la Región de Murcia Enrique Soler La Región de Murcia presentaba en el primer día de Feria de Fitur su ‘Estrategia 360º’ para este 2026. El principal objetivo de esta ambiciosa campaña es la diversificación de los mercados turísticos

Así se ha vivido el primer día de Fitur en el stan de la Región de Murcia Enrique Soler La Región de Murcia presentaba en el primer día de Feria de Fitur su ‘Estrategia 360º’ para este 2026. El principal objetivo de esta ambiciosa campaña es la diversificación de los mercados turísticos

Así se ha vivido el primer día de Fitur en el stan de la Región de Murcia Enrique Soler La Región de Murcia presentaba en el primer día de Feria de Fitur su ‘Estrategia 360º’ para este 2026. El principal objetivo de esta ambiciosa campaña es la diversificación de los mercados turísticos

Así se ha vivido el primer día de Fitur en el stan de la Región de Murcia Enrique Soler La Región de Murcia presentaba en el primer día de Feria de Fitur su ‘Estrategia 360º’ para este 2026. El principal objetivo de esta ambiciosa campaña es la diversificación de los mercados turísticos

Así se ha vivido el primer día de Fitur en el stan de la Región de Murcia Enrique Soler La Región de Murcia presentaba en el primer día de Feria de Fitur su ‘Estrategia 360º’ para este 2026. El principal objetivo de esta ambiciosa campaña es la diversificación de los mercados turísticos

Así se ha vivido el primer día de Fitur en el stan de la Región de Murcia Enrique Soler La Región de Murcia presentaba en el primer día de Feria de Fitur su ‘Estrategia 360º’ para este 2026. El principal objetivo de esta ambiciosa campaña es la diversificación de los mercados turísticos

Así se ha vivido el primer día de Fitur en el stan de la Región de Murcia Enrique Soler La Región de Murcia presentaba en el primer día de Feria de Fitur su ‘Estrategia 360º’ para este 2026. El principal objetivo de esta ambiciosa campaña es la diversificación de los mercados turísticos

Así se ha vivido el primer día de Fitur en el stan de la Región de Murcia Enrique Soler La Región de Murcia presentaba en el primer día de Feria de Fitur su ‘Estrategia 360º’ para este 2026. El principal objetivo de esta ambiciosa campaña es la diversificación de los mercados turísticos

Así se ha vivido el primer día de Fitur en el stan de la Región de Murcia Enrique Soler La Región de Murcia presentaba en el primer día de Feria de Fitur su ‘Estrategia 360º’ para este 2026. El principal objetivo de esta ambiciosa campaña es la diversificación de los mercados turísticos

Así se ha vivido el primer día de Fitur en el stan de la Región de Murcia Enrique Soler La Región de Murcia presentaba en el primer día de Feria de Fitur su ‘Estrategia 360º’ para este 2026. El principal objetivo de esta ambiciosa campaña es la diversificación de los mercados turísticos

Así se ha vivido el primer día de Fitur en el stan de la Región de Murcia Enrique Soler La Región de Murcia presentaba en el primer día de Feria de Fitur su ‘Estrategia 360º’ para este 2026. El principal objetivo de esta ambiciosa campaña es la diversificación de los mercados turísticos

Así se ha vivido el primer día de Fitur en el stan de la Región de Murcia Enrique Soler La Región de Murcia presentaba en el primer día de Feria de Fitur su ‘Estrategia 360º’ para este 2026. El principal objetivo de esta ambiciosa campaña es la diversificación de los mercados turísticos

Así se ha vivido el primer día de Fitur en el stan de la Región de Murcia Enrique Soler La Región de Murcia presentaba en el primer día de Feria de Fitur su ‘Estrategia 360º’ para este 2026. El principal objetivo de esta ambiciosa campaña es la diversificación de los mercados turísticos

Así se ha vivido el primer día de Fitur en el stan de la Región de Murcia Enrique Soler La Región de Murcia presentaba en el primer día de Feria de Fitur su ‘Estrategia 360º’ para este 2026. El principal objetivo de esta ambiciosa campaña es la diversificación de los mercados turísticos