La Opinión de Murcia

Feria de Turismo Internacional

Así se ha vivido el primer día de Fitur en el stand de la Región de Murcia

Enrique Soler

La Región de Murcia presentaba en el primer día de Feria de Fitur su ‘Estrategia 360º’ para este 2026. El principal objetivo de esta ambiciosa campaña es la diversificación de los mercados turísticos

La Región de Murcia presentaba en el primer día de Feria de Fitur su ‘Estrategia 360º’ para este 2026. El principal objetivo de esta ambiciosa campaña es la diversificación de los mercados turísticos

