El TSJ de Murcia considera que la mediación "reduce los tiempos"

El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha reafirmado, a través de una nota de prensa, su "compromiso con la mediación como vía complementaria al proceso judicial y como espacio de colaboración institucional" durante la Gala de la Mediación de la Región de Murcia, celebrada con motivo del Día Europeo de la Mediación y organizada por el Punto Neutro de Promoción de la Mediación (PNPM).

Durante su intervención institucional, el presidente del TSJMU, Manuel Luna Carbonell, subrayó que la mediación “ha demostrado ser un instrumento eficaz, accesible y profundamente humano para la resolución de conflictos”, destacando su capacidad para “restaurar relaciones, reducir tiempos y costes, y empoderar a las partes”, lo que la convierte en “una pieza esencial de una justicia moderna, más cercana y centrada en las personas”.

El acto sirvió también para poner en valor el papel del Punto Neutro de Promoción de la Mediación, coordinado por la magistrada Maria Luisa González Campo. Hablan de esto como un "espacio estable de encuentro y cooperación". Se compone de instituciones judiciales, administraciones públicas, colegios profesionales, universidades, asociaciones de mediación, entidades sociales y culturales y medios de comunicación, que, segúyn dicen, "trabajan de forma coordinada en la promoción de la mediación en la Región de Murcia".

En palabras del presidente del Tribunal, este marco permite “articular esfuerzos entre instituciones, profesionales y sociedad civil” para avanzar hacia “un modelo de justicia complementario al judicial, más dialogado y orientado al acuerdo”.

La gala incluyó la entrega de tres reconocimientos acordados por la Comisión del PNPM. El Reconocimiento Especial a la Trayectoria Profesional en Valores de Mediación y Cultura de la Paz fue concedido a Pascual Ortuño Muñoz, por su prolongada trayectoria y su compromiso con la resolución pacífica de conflictos y la promoción de la mediación.

El Reconocimiento a la Labor Institucional para el Fomento de las Actividades del PNPM recayó en Filmoteca Regional Francisco Rabal, recogido por su director, Ángel Cruz, en reconocimiento al apoyo institucional prestado a iniciativas de sensibilización social como el ciclo Cine y Mediación.

Finalmente, el Reconocimiento al Medio de Comunicación Comprometido con la Mediación fue otorgado a La 7 Región de Murcia, por su contribución a la difusión de la mediación y sus valores a través de distintos espacios informativos y divulgativos.

Comprender sobre todo

En un contexto social marcado por la complejidad y la polarización, el presidente del TSJMU incidió en que la mediación “ofrece algo más que un método: ofrece una cultura del diálogo, una vía pacífica que busca comprender antes que imponer y construir antes que dividir”, subrayando la importancia de iniciativas compartidas como el Punto Neutro para consolidar esa cultura en la sociedad.

La conmemoración del Día Europeo de la Mediación concluyó: “no es solo una celebración, sino una renovación del compromiso con una justicia más accesible, con la resolución pacífica de conflictos y con la colaboración institucional y social”, convencido de que el diálogo constituye “no solo una herramienta jurídica, sino una actitud ante la vida”.

La Gala contó con numerosos asistentes de las diferentes entidades del PNPM, un espacio plural de cooperación interinstitucional, en el que participan el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, la Unidad de Mediación Intrajudicial de Murcia, el Colegio de Abogados de Murcia, el Colegio de Procuradores de Murcia, el Colegio Notarial de Murcia, el Colegio Oficial de Registradores de la Propiedad y Mercantiles, el Colegio Oficial de Economistas de la Región de Murcia, el Colegio de Graduados Sociales de la Región de Murcia, el Colegio Oficial de Trabajo Social de la Región de Murcia, el Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia, el Colegio Profesional de Educadores Sociales de la Región de Murcia, el Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología, Asociación de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, así como asociaciones y entidades especializadas en mediación como el Centro de Mediación de la Región de Murcia, la Asociación Murciana de Mediadores, la Asociación para la Mediación de la Región de Murcia, la Unión de Mediadores Intrajudiciales, Mediacción, Spatium Soluciona, la Asociación de Mediación, Procesos y Práctica Restaurativa y Mediantium, junto a instituciones académicas como la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Murcia, la Universidad de Murcia y la Universidad Católica San Antonio de Murcia, conformando un foro estable de diálogo que permite integrar miradas jurídicas, sociales, educativas y comunitarias en la promoción de la mediación.

Junto a ellos, el acto contó también con la presencia de otras autoridades y representantes institucionales, entre ellos de la Fiscalía Superior de la Región de Murcia, Secretaría de Gobierno del TSJMU, Policía Local, Asamblea Regional de Murcia, la Delegación de Defensa en la Región de Murcia, Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia, Centros Penitenciarios, así como magistrados, letrados y funcionarios de la Administración de Justicia.