Salvar la vida: sanitarios murcianos explican cómo actuar ante un atragantamiento

SMS

El pasado fin de semana fallecía en la Región de Murcia una niña de 9 años como consecuencia de un atragantamiento, solo dos días antes un joven de 19 años también perdía la vida en la playa de San Juan de Alicante atragantado con un gajo de mandarina. Los atragantamientos son más comunes de lo que se piensa, situaciones de emergencia en las que hay que mantener la calma y tener unos conocimientos básicos sobre cómo actuar para intentar salvar la vida.

Los últimos datos sobre causas de defunción del Instituto Nacional de Estadística (INE) dadas a conocer a final de año apuntan a que aproximadamente un 5% de las defunciones de cada año se deben a causas externas, como es el caso de las personas que mueren en accidentes de tráfico, por caídas, por suicidio, ahogamientos, etc. Este mismo informe recoge que durante el ejercicio 2024 fallecieron en España un total de 54 personas por ahogamiento o sumersión.

Ante estas situaciones, "la maniobra de Heimlich resulta fundamental, un procedimiento que debería conocer toda la población para reaccionar ante este tipo de situaciones. Saber realizarla marca la diferencia entre salvar o no una vida", insiste la enfermera de la Gerencia de Urgencias y Emergencias del 061 de Murcia Toñi Sáez.

Posición para realizar la maniobra de Heimlich. / L.O.

Los atragantamientos se encuentran entre las primeras causas de muerte no natural en nuestro país y en estos casos nos podemos encontrar ante dos situaciones: que la persona afectada pueda toser, lo que implica que se trata de una obstrucción parcial de la vía aérea; o que el afectado no pueda toser, lo que implica un mayor riesgo, ya que tiene completamente obstruidas las vías respiratorias.

La enfermera de la Gerencia del 061 detalla que cuando el paciente puede toser hay que animarle a hacerlo, ya que uno de esos movimientos puede hacer que se expulse el objeto que ha provocado el atragantamiento.

SMS

En el caso de que el afectado no pueda toser hay que llamar al 112 e iniciar el procedimiento para ayudarle a expulsar el alimento u objeto con el que se ha atragantado mediante cinco golpes con la mano abierta en la espalda, entre las escápulas, seguido de la maniobra de Heimlich: cinco compresiones abdominales entre el ombligo y el fin del esternón. "Si esto no funciona en un primer momento hay que seguir repitiendo el mismo procedimiento hasta que salga el objeto o hasta que la persona pierda el conocimiento por la falta de aire, momento en el que habría que iniciar la reanimación cardiopulmonar (RCP)", explica Gómez.

Cuidamos de ti

El doctor Manuel Felices, radiólogo del Hospital Rafael Méndez de Lorca, realizaba hace solo unas semanas un vídeo divulgativo para el programa Cuidamos de Ti del Servicio Murciano de Salud (SMS) en el que explicaba precisamente cómo actuar ante un atragantamiento e insistía en la importancia de llamar al 112 antes de iniciar el procedimiento, ya que se gana tiempo para que lleguen los sanitarios. En el caso de que el afectado por el atragantamiento esté solo también hay que llamar al Centro de Coordinación de Emergencias -aunque no se pueda hablar por la falta de aire- y dejar la puerta del domicilio abierta para que puedan entrar. En este caso, el atragantado puede realizar las compresiones en el abdomen apoyándose sobre el respaldo de una silla.

"Actuar durante los primeros minutos del atragantamiento resulta fundamental", insiste la enfermera del 061, por lo que recuerda la importancia de que se enseñe a la población a realizarla, en los centros educativos a los alumnos a través de las enfermeras escolares, pero también en asociaciones, entidades y empresas. "Todos deberíamos saber realizarla", apunta.