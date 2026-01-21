La Región 'se vendera' en 16 países con una oferta de 59 acciones de promoción turística

La Región de Murcia presentaba en el primer día de Feria de Fitur su ‘Estrategia 360º’ para este 2026. El principal objetivo de esta ambiciosa campaña es la diversificación de los mercados turísticos para reducir la dependencia de los mercados tradicionales y minimizar la estacionalidad, combinando la consolidación de mercados maduros con la captación de mercados emergentes y de alto potencial, así como de nichos y segmentos con demanda estable durante todo el año.

La consejería de turismo busca la ampliación de la oferta de productos turísticos para dar respuesta a las distintas preferencias y expectativas de los viajeros actuales, mediante una oferta que integra turismo azul, turismo cultural y religioso, turismo de naturaleza, con relevancia del turismo activo y del ecoturismo, turismo deportivo, con especial protagonismo del cicloturismo y del golf, turismo de salud y bienestar, turismo gastronómico y enoturismo, así como el segmento MICE para congresos y eventos corporativos.

Esta diversidad permite ofrecer experiencias únicas y personalizadas, configurando una oferta integral y adaptada a todo tipo de viajeros, durante todo el año.

Para ello, se han programado 233 acciones de promoción turística, de las cuales 174 serán dentro del territorio nacional y los 59 restantes en un total de 16 países extranjeros como Reina Unido, Francia, Noruega, Holanda, Alemania, Bélgica, Portugal o Italia.

Durante la presentación, la consejera de Turismo, Carmen Conesa, afirmó que “la desestacionalización ya es una realidad para la Región de Murcia”. Sobre la nueva campaña puso de manifiesto que se trata de “seguir adaptándonos e innovando a las nuevas formas de viajar”.

El ambicioso plan presentado en la feria cuenta con 12 hitos, entre los que se encuentran la creación de una nueva campaña de destino, culminar los proyectos que están en marcha, así como una nueva línea de ayudas para el sector turístico.

Conesa adelantó la celebración de los primeros premios Regionales del Turismo, así como una nueva gira de ‘1001 sabores, Región de Murcia’, “ya que se trata de una actividad que nos sigue dando un gran posicionamiento a nivel internacional”, destacó.

Otras apuestas será el proyecto ‘Monastrell Región de Murcia’, la primera guía de enoturismo de la Región, “lo que supone una gran apuesta, no solo para el turismo de interior, sino también para el turismo de la cultura del vino’, destacó la consejera.

También adelantó el lanzamiento de la novena edición del bono turístico y el III del Campus gastronómico, Talento Joven. En este sentido subrayó que “la formación de los profesionales en el sector es algo esencial y una demanda del sector turístico de la Región de Murcia”.

Por otro lado, creadores de contenido de la Región, como Miriam Alegría, Alberto ‘Todorutas’, Carlos Moyano ‘Carolomoyo’, Pedro J. Fernández, María P. Espín y Anabel Hernández (‘Miraqueplan’), mostraron su visión de la Región y de nuevos lugares que pueden suponer un revulsivo para el turismo. Entre todos suman más de 2,5 millones de seguidores, convirtiéndose en un gran escaparate para descubrir la Región de Murcia.

Otra de las apuestas de este año ha sido una campaña de la Semana Santa, que aúna a todos los municipios cuya semana de pasión está declarada Bien de Interés Turístico Internacional

Turismo náutico

La Región de Murcia afronta 2026 como un año estratégico para su posicionamiento deportivo, turístico y económico con la celebración de 17 grandes competiciones oficiales de vela, un calendario sin precedentes que consolida a la Comunidad Autónoma como uno de los principales polos náuticos del sur de Europa.

Esta programación, impulsada por el Gobierno regional en colaboración con la Federación de Vela de la Región y los municipios costeros, comprende cuatro campeonatos de España y una copa de España, seis campeonatos de Europa, cuatro regatas internacionales y dos pruebas del circuito internacional de élite, con sedes principales en Cartagena, Los Alcázares, San Javier y San Pedro del Pinatar.

Los eventos reunirán a 2.325 regatistas, 338 entrenadores y más de 300 profesionales de organización, generando cerca de 30.000 pernoctaciones y un impacto económico directo estimado de más de 6,53 millones de euros, “cifras que refuerzan la apuesta del Ejecutivo regional por el turismo deportivo como motor de crecimiento, empleo y cohesión territorial”, en palabras de la consejera.

El CAR, eje estratégico

El CAR Región de Murcia, ubicado en Los Narejos, se consolida así como infraestructura clave del calendario 2026 y como centro de referencia nacional e internacional para la preparación de regatistas y equipos técnicos.

En este sentido, Conesa, que estuvo acompañada en el acto por el presidente de la Federación de Vela de la Región de Murcia, Arturo García Pallarés, así como por la bicampeona olímpica Teresa Zabel, explicó que “su ubicación privilegiada en el Mar Menor, las condiciones de navegación únicas durante todo el año y el modelo de gestión, orientado a la excelencia, convierten al CAR en un activo estratégico para atraer selecciones, equipos profesionales y concentraciones permanentes de alto nivel”.

“Este centro no solo potencia el rendimiento deportivo, sino que actúa como motor de innovación, formación técnica y transferencia de conocimiento hacia el deporte base y los clubes de toda la Región”, añadió la consejera.

Turismo, empleo, desarrollo y proyección internacional

La consejera afirmó que la celebración de estas competiciones “permitirá mantener una elevada ocupación hotelera en temporada media y baja, favoreciendo la desestacionalización turística, el sostenimiento del empleo y el dinamismo de sectores clave como la restauración, el comercio, el transporte y los servicios náuticos”.

El calendario tendrá también un impacto territorial equilibrado, beneficiando de forma directa a los municipios costeros y a su tejido empresarial durante prácticamente todo el año.

Con seis Campeonatos de Europa y seis eventos internacionales de máximo nivel, la Región de Murcia se consolida como referente del Mediterráneo en la organización de grandes competiciones náuticas, atrayendo federaciones internacionales, equipos profesionales y centros de entrenamiento permanente.

Este liderazgo deportivo se traduce también en un legado estructural para el deporte regional, fortaleciendo el deporte base, la formación de técnicos y la proyección de jóvenes talentos murcianos en el ámbito nacional e internacional.

Mar Menor

Todo el calendario 2026 se desarrolla bajo el marco de la estrategia ‘Mar Menor, Sailing Sea’, una iniciativa pionera alineada con los estándares de World Sailing y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que convierte al Mar Menor en un laboratorio internacional de vela sostenible.

“El Gobierno regional refuerza así su compromiso con la protección del Mar Menor, integrando criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en cada evento y consolidando el CAR Región de Murcia como eje de excelencia deportiva y responsabilidad ambiental. El calendario 2026 no es únicamente un programa deportivo, es un proyecto de región que combina desarrollo económico, proyección internacional, sostenibilidad ambiental y cohesión territorial, situando a la Región de Murcia en el mapa de los grandes destinos europeos de turismo deportivo”, concluyó la consejera.

Noticias relacionadas

Minuto de silencio

La comunidad se sumaba al pésame por los fallecidos en el accidente de tren de Córdoba. Conesa participaba en ese minuto de silencio en el stand de Andalucía. Además, la comunidad ha aplazado todas las presentaciones lúdicas como la promoción de los festivales de la Región en el Cielo de las Ventas y la acción de promoción en el barrio de Malasaña.