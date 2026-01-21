Descubre cuándo será el próximo superpuente de 2026 en Murcia y cómo aprovecharlo

Qué lejos quedaron ya los festivos de Navidad y Año Nuevo... Sin embargo, los murcianos aún tienen motivos para ilusionarse con el 2026. El calendario laboral de la Región de Murcia pone de nuevo el contador a cero y ofrece una gran cantidad de oportunidades para descansar y recargar energías, entre ellas el primer superpuente.

Aún quedan unas pocas semanas para que llegue, pero es necesario cogerlo con tiempo. La planificación lo es todo si deseas aprovechar los festivos que la Comunidad murciana te ofrece. El siguiente día inhábil y primer superpuente es ideal para pasarlo en familia o con amigos, porque son ni más ni menos que cuatro días consecutivos.

El siguiente festivo cae en jueves

Es la primera fecha del calendario que no puedes pasar por alto, sobre todo si trabajas en Murcia, puesto que esta jornada se celebra el Día del Padre y San José: así es, hablamos del 19 de marzo y si te organizas bien podrás exprimirlo al máximo.

Calendario laboral de la Región de Murcia 2026

El calendario laboral de 2026 combina festivos nacionales, autonómicos y locales que se reparten estratégicamente a lo largo del año. De esta forma, el festivo del Día del Padre no es el único superpuente que se puede organizar. Es más, aquí podrás encontrar cómo conseguir hasta 25 días de vacaciones pidiendo solo unos pocos días libres.

En cuanto al festivo que nos ocupa, el 19 de marzo, cabe recordar que cae en jueves y que, por tanto, tendrás que pedir libre el viernes, 20 de marzo, para poder encadenar los cuatro días seguidos de descanso.

Una ocasion perfecta para hacer una escapada a otros países

Sin duda, el puente del Día del Padre se torna una ocasión espectacular que abre la puerta a escapadas tanto dentro como fuera de España. Desde las playas de la Región de Murcia, Alicante o Málaga, hasta ciudades europeas como Roma, Lisboa o Ámsterdam.

Planificar un superpuente no es complicado si se hace con estrategia. Además, la primavera se presenta como el momento perfecto para viajar sin las aglomeraciones del verano y disfrutar de un clima agradable. Si no quieres viajar muy lejos, las promociones de Renfe y Ouigo facilitan escapadas cortas en tren a precios muy económicos.

Si este 19 de marzo no es el mejor momento de viajar para ti, aquí podrás consultar cuándo son los siguientes festivos de la Región de Murcia y cuáles son los días inhábiles del resto de municipios de la Comunidad:

2 y 3 de abril – Jueves y Viernes Santo

– Jueves y Viernes Santo 1 de mayo – Día del Trabajo

– Día del Trabajo 9 de junio – Día de la Región de Murcia

– Día de la Región de Murcia 15 de agosto – Asunción

– Asunción 12 de octubre – Fiesta Nacional

– Fiesta Nacional 7 de diciembre – Día de la Constitución (Es el domingo, 6 de diciembre, que pasa lunes 7)

– Día de la Constitución (Es el domingo, 6 de diciembre, que pasa lunes 7) 8 de diciembre – Inmaculada Concepción

– Inmaculada Concepción 25 de diciembre – Navidad