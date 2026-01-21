El PPRM pide al Gobierno de España un plan urgente para reforzar las plantillas de Salud Mental

El Partido Popular de la Región de Murcia (PPRM) ha presentado una moción en la Asamblea Regional para exigir al Gobierno central la puesta en marcha de un plan de medidas urgentes que permita paliar el "grave déficit de profesionales de Salud Mental en España", especialmente de psiquiatras y psicólogos clínicos. Esta carencia compromete seriamente la atención a miles de pacientes y genera que las comunidades autónomas no puedan cubrir adecuadamente estos puestos esenciales.

La diputada del Grupo Parlamentario Popular, María del Carmen Ruiz Jódar, ha señalado que "la atención a la salud mental atraviesa una situación crítica". Según datos recientes, el sistema sanitario público español está equipado únicamente con 11 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, frente a los 19 de media en la Unión Europea, y tan solo 6 psicólogos, muy lejos de los 36 que marca la media comunitaria. "Estas cifras, alarmantemente bajas, han encendido las alertas entre profesionales sanitarios, pacientes y asociaciones del sector".

"Este déficit de recursos humanos se produce, además, en un contexto de incremento sostenido de los trastornos mentales en la población", ha lamentado la diputada regional.

La denominada brecha de tratamiento (la diferencia entre la prevalencia de una enfermedad y las personas que reciben atención) alcanza el 45% en la depresión mayor, el 40% en el trastorno bipolar y el 18% en la esquizofrenia a nivel europeo, "lo que evidencia la incapacidad del sistema para dar una respuesta adecuada".

Ruiz Jódar ha denunciado que, "pese a esta realidad, el Ministerio de Sanidad y el Comisionado de Salud Mental han optado por no abordar las carencias estructurales del Sistema Nacional de Salud, como la insuficiencia de recursos humanos y económicos, centrando el debate en cuestiones ideológicas como el consumo de psicofármacos". Además, ha añadido que "esta falta de planificación ha contribuido a que España sea uno de los países donde más ha crecido el uso de antidepresivos, ansiolíticos y antipsicóticos".

"La escasez de profesionales provoca largas listas de espera, una atención claramente insuficiente y, en muchos casos, el abandono de los tratamientos por parte de los pacientes", ha advertido la diputada del PPRM. Además, "a esta situación se suma el alto nivel de estrés y desgaste emocional que sufren los propios profesionales sanitarios, lo que agrava aún más el problema".

Noticias relacionadas

"El refuerzo de los recursos humanos, la mejora de la formación y la garantía de un acceso equitativo a la atención en salud mental son medidas inaplazables si queremos evitar que esta crisis se convierta en un problema estructural", ha concluido Ruiz Jódar.