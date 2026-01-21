La playa escondida de El Portús que todos quieren visitar y a la que por fin se podrá llegar sin obstáculos

Existen lugares que parecen reservados solo para quienes saben encontrarlos. Playas que no aparecen en las webs de viajes, que no tienen paseos marítimos o chiringuitos de moda, pero que, precisamente por eso, se convierte en objetos de deseo para los viajeros. En la costa oeste de Cartagena se esconde una de esta joya que durante años ha vivido entre su belleza natural y su dificultad para llegar hasta ella.

Este misterioso lugar, rodeada de montañas, ha sido durante décadas un secreto a voces. Quienes lograban encontrarla hablaban de aguas limpias y silencio, mucho silencio: una sensación de aislamiento cada vez más complicado de encontrar en el Mediterráneo. No obstante, llegar hasta la orilla no siempre ha sido sencillo y esa barrera ha marcado su historia reciente.

Esta excepcional playa de El Portús se muestra escondida entre las montañas. / Berny121

En los últimos días, una decisión tomada desde Madrid ha vuelto a poner este rincón natural en el mapa del amante de la naturaleza. El Consejo de Ministros ha dado un paso decisivo para garantizar algo que muchos llevaban años reclamando: que una playa pública tenga, de verdad, un acceso público. La medida permitirá habilitar un paso seguro hasta el mar sin necesidad de grandes obras.

¿Por qué Cala Morena es tan especial?

La respuesta a esta pregunta está en su entorno. Cala Morena o Playa de la Morena, en El Portús, está integrada en uno de los espacios naturales más espectaculares del sureste español, dentro del Parque Regional de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán: más de 30 kilómetros de costa virgen, sin edificaciones y con fondos marinos de gran valor ecológico.

Tradicionalmente, la playa también ha sido un espacio vinculado al nudismo, una práctica que era habitual entre sus visitantes. Aunque no es oficialmente nudista, siempre ha sido tolerado y aceptado. La reciente transformación del camping que la cerca, que dejará de ser naturista, ha reabierto el debate sobre el futuro de esta costumbre.

Esta playa es visitable en cualquier época del año. / Alberto Rodríguez

Rutas de kayak, snorkel o buceo, entre las actividades

El camping mantiene que tras su transformación, en la que se ha invertido unos 10 millones de euros, el recinto se convertirá en "un referente de sostenibilidad turística, integración paisajística y turismo activo". Es desde allí donde se organizan experiencias muy demandadas:

Rutas en kayak entre acantilados

Snorkel en aguas cristalinas

Buceo en fondos marinos

Escalada con vistas al mar

Visitas a enclaves como la Cueva del Gigante.

Todo esto ha provocado que esta cala sea especialmente atractiva para un perfil de viajero que huye de los espacios masificados y busca la tranquilidad, la naturaleza y el deporte.

Una persona comienza una sesión de escalada junto a la cala. / Alberto Rodríguez

Dejará de ser el privilegio de unos pocos

La reciente declaración de utilidad pública de los terrenos necesarios para facilitar un acceso al mar supondrá un antes y un después en la historia de este enclave. No solo se garantiza el cumplimiento de la Ley de Costas, sino que también se abre la puerta a que esta perla del Mediterráneo deje de ser el privilegio de unos pocos.

Durante años, un paraíso escondido difícil de alcanzar para los turistas y vecinos curiosos. Ahora, comienza una etapa y todo indica que muy pronto muchos más visitantes descubrirán por qué quienes ya la conocen consideran esta cala en una de las playas más increíbles del litoral cartagenero.