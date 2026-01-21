Plan Director de Impulso al Comercio Local: de tiendas aisladas a áreas comerciales unidas y fuertes en la Región para plantarle cara a las compras por Internet

Más próximo, humano, sostenible, seguro, conectado con su territorio y, más que nunca, competitivo, moderno, dinámico y estratégico para hacer frente a los 'gigantes' que venden de forma online. Las tiendas locales y los negocios de toda la vida de la Región de Murcia cuentan con un respaldo económico y de apoyo para garantizar su competitividad y supervivencia hasta el año 2030 con los 25 millones de euros del Plan Director de Impulso al Comercio Local 2026-2030, la nueva hoja de ruta de la Comunidad que contempla hasta 40 actuaciones distintas para "transformar el comercio de proximidad".

El objetivo es dar respuesta a todas aquellas demandas y carencias que viene arrastrando un sector 'tocado' por el comercio electrónico y las grandes plataformas de venta que hay en Internet: más formación, impulsar la digitalización y la gestión personalizada de estos negocios.

Una de las novedades principales para este periodo pasa por reforzar las áreas comerciales urbanas ('copiando' el modelo de otras ciudades como Barcelona), impulsando planes estratégicos por zonas, con identidad propia y gestión profesional, y avanzando hacia modelos de Áreas de Promoción Económica Urbana, adaptados a la realidad de la Región. "Sin comercio local no hay municipios vivos", defiende la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón.

¿Qué se puede seguir haciendo para mostrar a la ciudadanía y a los potenciales clientes que pueden ir a comprar a estas tiendas de una forma más atractiva? Generar más zonas comerciales unificadas en los barrios y puntos estratégicos de la ciudad.

Tal y como se expone en el documento completo, el comercio local de la Región de Murcia "no puede entenderse de forma aislada, sino como parte de la identidad y la vida cotidiana de cada municipio". Hoy por hoy, en la mayoría de las localidades los establecimientos actúan como unidades independientes, sin una visión colectiva ni un sentimiento de pertenencia compartido. Esta fragmentación, apuntan los autores del Plan, "limita la capacidad de los comercios para generar atractivo y competir con otros formatos más organizados".

Ofrecerán más formación práctica, digitalización aplicada y acompañamiento personalizado para ayudar a "vender más y mejor"

El Plan Director plantea la necesidad de impulsar áreas comerciales con identidad propia, que reflejen la esencia del territorio y se integren en un ecosistema más amplio donde confluyan comercio, hostelería, espacio público y cultura: "No se trata de replicar un modelo único en toda la Región de Murcia, sino de fomentar estrategias comerciales singulares, adaptadas al tamaño, estructura económica, hábitos de consumo e identidad cultural de cada lugar".

En este sentido, defienden que cada área comercial podrá contar con su propio plan de comercio, concebido como una herramienta para consolidar esa visión integral. Este plan debe permitir que el comercio forme parte de "una experiencia urbana completa, coherente y atractiva para residentes y visitantes: calles vivas, visibles, accesibles y sostenibles, con campañas y actuaciones adaptadas a los gustos y costumbres locales".

La consejera López Aragón y el director general de Comercio, Rafael Gómez, durante la presentación en la Cámara de Comercio de Murcia, este miércoles. / CARM

Seis grandes ejes conforman el proyecto

Este es uno de los seis grandes ejes que conforman este plan de impulso. Entre otras novedades destaca la puesta en marcha de planes de acompañamiento personalizado al comercio, que permitirán un apoyo integral basado en diagnóstico del negocio, formación práctica, digitalización aplicada y mejora de la rentabilidad. "Queremos cursos que sirvan para vender más y mejor, no formación desconectada de la realidad del mostrador", remarcó la consejera.

El Plan apuesta también por programas específicos de relevo generacional, que permitirán dar continuidad a comercios viables sin sucesión, conectando a emprendedores con negocios consolidados y evitando el cierre de establecimientos históricos. "Queremos que el comercio vuelva a ser una opción atractiva de emprendimiento y un proyecto de vida con futuro", señaló la consejera.

El 98% de estos comercios son microempresas, sobre todo negocios familiares profundamente arraigados a los municipios

En el acto institucional de presentación del ambicioso proyecto estuvieron directores generales de la Consejería, el director del Instituto de Fomento (Info), alcaldes de ayuntamientos como los de Ulea o Puerto Lumbreras, representantes de las tres cámaras de comercio regionales (Murcia, Cartagena y Lorca), asociaciones y representantes del sector como la Federación de Comercio de la Región de Murcia (Coremur), "nace con el objetivo de reforzar el papel económico y social del comercio local, un sector clave en la Región donde el 98% de los comercios son microempresas, en muchos casos negocios familiares profundamente arraigados a los municipios".

Casi 300 propuestas recogidas

Así lo expuso la consejera durante la presentación, y destacó que se trata de un plan "realista, útil y participado", fruto de un amplio proceso de escucha activa que ha incluido más de 25 reuniones territoriales y casi 300 propuestas recogidas de comerciantes, asociaciones, ayuntamientos y ciudadanía. "Este Plan Director no es un documento impuesto desde un despacho; es una hoja de ruta compartida, construida desde el territorio y pensada para dar respuestas concretas a los problemas reales del comercio local", afirmó la consejera.

Estas actuaciones se complementarán con campañas regionales para activar al consumidor, mejorar la experiencia de compra y recuperar la confianza en el comercio de proximidad, así como con seguir impulsando la simplificación administrativa para reducir cargas administrativas con medidas para facilitar la apertura y funcionamiento de los establecimientos, guías claras, reforzando la inspección desde un enfoque preventivo y de acompañamiento.

La consejera recordó además las medidas ya activadas por el Gobierno regional, como las recientes ayudas directas por valor de 2,7 millones de euros para autónomos comerciantes y las líneas de apoyo a la reactivación comercial de los municipios, al tiempo que reclamó un mayor compromiso del Gobierno central con el pequeño comercio y los autónomos.

"No es justo que quienes generan empleo, riqueza y vida en nuestros barrios tengan que asumir siempre el coste de decisiones que no tienen en cuenta la realidad del pequeño negocio", afirmó. En este sentido, criticó que el pequeño comercio es uno de los que más presiones soportan con cargas fiscales y por la inflación creciente.