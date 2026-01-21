Ofensiva sindical contra hospitales y centros privados de la Región: "Guerra, guerra, guerra"

"Si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra; y si esto no se apaña, caña, caña, caña". Bajo este grito, los sindicatos Comisiones Obreras y UGT iniciaron este miércoles a las puertas del Hospital de Molina de Segura su ofensiva de concentraciones y movilizaciones en la calle para visibilizar la situación que vienen sufriendo los 7.000 trabajadores de la sanidad privada, con sueldos congelados y sin actualización de sus mejoras laborales y salariales por el bloqueo del convenio colectivo desde hace más de 15 años.

Con pitos, bocinas y megáfono en mano -con consignas como 'Convenio digno para la privada'-, representantes de ambos sindicatos y trabajadores de este centro hospitalario privado daban así comienzo el calendario de movilizaciones que seguirá este jueves en el Virgen de la Caridad de Cartagena y del que dieron cuenta la pasada semana al denunciar que estos afectados vienen sufriendo condiciones laborales de "esclavitud".

Reprochan al consejero de Salud su falta de implicación en el conflicto tras rechazar reunirse con los sindicatos

"Estos 7.000 empleados forman parte de los más de 200.000 trabajadores pobres de la Región, porque hablamos de una media de salarios que alcanza el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Hemos venido a explicarles a los usuarios las condiciones que tienen las personas que trabajan en estos centros y pedimos responsabilidad al Gobierno regional porque le está dando contratos públicos a empresas privadas que se están enriqueciendo a costa de explotar a la clase trabajadora de la Región", señaló la secretaria general de Comisiones Obreras, Teresa Fuentes. "No vamos a parar porque la gente lo está pasando mal y no llega a fin de mes. Es hora de sentarse y de negociar unas condiciones dignas", reiteró.

También su homóloga en UGT, Paqui Sánchez, lamentó que "llevamos 15 años sin convenio y sin derechos", con trabajadores que cobran lo mismo en diferentes categorías: "Desde limpiadoras que cobran unos 1.215 euros en 12 pagas a unos fisioterapeutas por 1.250 euros", denunció la secretaria general de UGT en la Región, Paqui Sánchez.

Enfado con Pedreño

CCOO y UGT también mostraron durante la protesta su enfado porque habían pedido una reunión con el consejero de Salud, Juan José Pedreño, y la respuesta había sido que atendería el secretario general de la Consejería de Salud, Andrés Torrente; y la gerente del Servicio Murciano de Salud (SMS), Isabel Ayala.

Ambas secretarias generales, que mandaron la pasada semana una carta tanto a Pedreño como al presidente regional, Fernando López Miras, rechazaron la propuesta de reunión porque entienden que, "por la gravedad de la situación", el interlocutor valido es el consejero y reiteraron la petición de reunión. A la concentración de este jueves en el hospital Virgen de la Caridad se le sumará ahora una protesta en la puerta de la Consejería ubicada en Ronda de Levante porque entienden que Pedreño no se está tomando la importancia que tiene este conflicto

Por su parte, el secretario del sector de Sanidad de UGT-Servicios Públicos, Juan Crevillén, también señaló que el sueldo que perciben "es paupérrimo"; han dejado caer el convenio y "están aplicando dura y llanamente" el Estatuto de los Trabajadores, que solo contempla derechos básicos.