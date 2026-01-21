Un viaje al siglo XIII a solo minutos de Murcia: el mercado medieval más grande y espectacular de España

¿Creías que viajar en el tiempo era imposible? Prepárate, porque esta ciudad a pocos minutos de Murcia se sumergirá en plena Edad Media con la celebración de su XXVI edición de su emblemático Mercado Medieval. Del viernes, 30 de enero, al domingo, 1 de febrero de 2026, su casco histórico se transformará en un escenario medieval.

La localidad vecina de la capital del Segura confeccionará un recorrido de cinco kilómetros, con más de 300 puestos de artesanía, gastronomía y actividades únicas. No es un simple mercadillo: es una experiencia histórica y cultural inmersiva, reconocido a nivel nacional.

Comienza por espectáculos de música medieval, pasa por danzas y teatro callejero, y llega hasta talleres en vivo de herrería, alfarería o cerámica, la ciudad de Orihuela revive sus raíces del siglo XIII. De hecho, la tradición ferial se remonta a 1272, cuando Alfonso X 'El Sabio' otorgó el privilegio de celebrar ferias anuales, costumbre que Fernando IV consolidó siglos después en la festividad de Todos los Santos.

Justas en el Mercado Medieval de Orihuela 2025. / Vega-Baja.com

Gastronomía y artesanía para toda la familia en Orihuela

Entre el gran número de puestos que se instalarán durante los dos días de mercado, encontrarás joyería, cuero, textiles, juguetes de madera y especias, mientras que en las tabernas y puestos de comida ofrecen desde carnes a la brasa hasta dulces típicos de la región.

Para los más pequeños, estará preparada la zona infantil y habrá exhibiciones de cetrería que prometen un viaje al pasado que fascinará a grandes y pequeños.

El factor clave que hace posible la celebración de este gran mercado es el casco histórico de Orihuela, declarado conjunto histórico-artístico, acoge la Catedral del Salvador, el Palacio Episcopal y antiguos palacios nobiliarios, creando un telón de fondo perfecto que convierte cada rincón en una postal medieval.

Dulces que se podrán encontrar en el Mercado Medieval de Orihuela. / Vega-Baja.com

Una organización "medieval" sin precedentes

Este año, la empresa La Fragua de Vulcano – Espectáculos AMB es la encargada de la organización, asumiendo todos los costes del evento y garantizando su continuidad en 2027 y 2028. La planificación anticipada y el canon abonado al Ayuntamiento aseguran "un evento espectacular sin afectar al presupuesto municipal", declaran.

Al mismo tiempo, la ciudad presentó este mercado en Fitur 2026, mostrando por primera vez su potencial histórico y turístico con vídeos, carteles y recreaciones en directo que acercaron la magia de la Edad Media a Madrid. Este paso pretende reforzar la proyección de Orihuela como destino cultural y turístico, perfecto para escapadas desde Murcia y toda la Vega Baja.

Así que, no hay excusas: si estás cerca de Murcia, el fin de semana del 30 de enero y 1 de febrero, Orihuela se convierte en un viaje al pasado que no querrás perderte: una auténtica aventura medieval en pleno corazón de la Costa Blanca.