Podemos promueve una manifestación en contra de la reforma de la Ley del Mar Menor

La portavoz de Podemos-IU en la Asamblea Regional, María Marín, trasladará este miércoles a los colectivos sociales la "necesidad de organizar una gran manifestación para dejar claro que el Mar Menor no se toca", después de que el Grupo Parlamentario Popular registrara en la Cámara a las puertas de la Navidad una reforma de la ley que protege la laguna salada que abre la puerta a que empresas contaminantes reciban ayudas sin esperar dos años.

Marín participa hoy en el encuentro que las plataformas en defensa del ecosistema han convocado en el edificio Moneo de Murcia con el objetivo de mostrar rechazo social a la iniciativa. "Todo lo que se ha logrado hasta ahora ha sido gracias a la movilización de la gente, y, en este momento crítico, frente al negacionismo ambiental y la complicidad de Vox y el PP con las multinacionales del agro, toca salir de nuevo masivamente a defender nuestro patrimonio natural que es el Mar Menor", señaló la diputada a través de un comunicado.

De esta forma, Podemos llama a "la unidad y la movilización hasta que el PP retire la reforma tan nociva" de la Ley de Protección del Mar Menor que la formación popular presentó en el Parlamento autonómico el pasado 23 de diciembre "para contentar a Vox".

Dicha modificación legislativa manda, subrayó Marín, "un mensaje muy peligroso para la laguna salada" porque "rebajar las sanciones y permitir subvenciones a empresas sancionadas solo va a tener un efecto: que se multipliquen las prácticas contaminantes".

Curiosamente, la legislación que los morados ahora no quieren que se toque fue aprobada en 2020 en la Cámara murciana con el voto en contra tanto de Vox como de Podemos.