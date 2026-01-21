Política
Landáburu: "Vox confunde el Arco Noroeste con la Autovía del Noroeste, donde la seguridad vial está garantizada"
El diputado regional del Partido Popular niega recortes en la seguridad de la RM-15 y acusa a Vox de difundir falsedades
L.O.
El diputado regional del Partido Popular Antonio Landáburu ha acusado a Vox de “mentir” al afirmar que el nuevo pliego de conservación de la RM-15, la Autovía del Noroeste, suponga un recorte en el mantenimiento o en la seguridad vial de esta infraestructura. Según ha defendido, el contrato licitado no desmantela ni reduce los servicios de conservación, y garantiza la atención ante cualquier incidencia.
Landáburu ha explicado que el pliego incluye la obligatoriedad de disponer de retenes de actuación inmediata las 24 horas del día, así como protocolos de aviso y coordinación con el servicio de emergencias 112, con el objetivo de asegurar una respuesta rápida ante accidentes o situaciones excepcionales.
Landáburu afirma que el contrato licitado no desmantela ni reduce los servicios de conservación, y garantiza la atención ante cualquier incidencia
El parlamentario popular ha reprochado además a Vox que confunda la Autovía del Noroeste con el Arco Noroeste, dos infraestructuras distintas, y ha subrayado que en la RM-15 "la seguridad vial está plenamente garantizada". En este sentido, ha recordado que todos los contratos de conservación contemplan actuaciones de vigilancia de las vías, atención a accidentes e incidentes, y respuesta ante emergencias provocadas por fenómenos meteorológicos adversos, incendios u otras situaciones extraordinarias.
En relación con el sistema de cámaras de la RM-15, Landáburu ha precisado que ningún contrato de conservación de carreteras, ni el actual ni los anteriores, incluye un servicio de control de cámaras. Según ha detallado, fue la empresa concesionaria la que decidió implantar este sistema con fines de gestión económica, limitándose al recuento del número de vehículos que circulan por la vía.
Asimismo, ha recalcado que es la concesionaria la responsable de la situación laboral de los trabajadores vinculados a este servicio, y que estos no pueden ser subrogados en el nuevo contrato, ya que su actividad no está ni ha estado contemplada en los contratos de conservación de carreteras.
