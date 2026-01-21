Una ingeniera de la UPCT crea prótesis en 3D que ayudan a rehabilitar tortugas y pingüinos

El Trabajo Fin de Grado de Ana Zamora Pagán, graduada en Ingeniería Biomédica por la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), ha sido distinguido con el premio al mejor TFG de la Cátedra de Medio Ambiente de la Autoridad Portuaria de Cartagena–Campus Mare Nostrum. El proyecto, titulado ‘Propuestas de rehabilitación mediante prótesis en especies marinas’, plantea el diseño y la impresión en 3D de prótesis adaptadas a animales marinos, como la tortuga boba y el pingüino africano.

En su trabajo, Zamora desarrolla extremidades ligeras y resistentes, diseñadas específicamente para adaptarse a la biomecánica de estas especies, ambas especialmente vulnerables y en delicado estado de conservación. El objetivo es facilitar su rehabilitación tras lesiones, muchas de ellas provocadas por la actividad humana, como las derivadas del contacto con redes de pesca.

"Este TFG ha sido una forma de conectar a mi yo de 8 años con el de 21", señala la joven ingeniera

"La idea nace de unir dos vocaciones", explica la autora del proyecto. "De pequeña quería ser bióloga marina, hasta que descubrí la ingeniería. Este TFG ha sido una forma de conectar a mi yo de 8 años con el de 21", señala la joven ingeniera, que ha logrado combinar conocimientos tecnológicos con la protección de la fauna marina.

La investigación ha despertado el interés de distintos centros de conservación de tortuga boba en España, con los que Zamora ha contactado para poner a su disposición las herramientas desarrolladas. "En Estados Unidos ya se están utilizando prótesis con tortugas marinas", apunta.

Cátedra de Medio Ambiente de la Autoridad Portuaria

El trabajo se desarrolló en el marco del Programa Encuentro TF del Campus Mare Nostrum, durante las prácticas de la estudiante en la empresa Limbium, especializada en prótesis y fundada por el egresado de la UPCT Alberto Martínez Ramos, quien ha codirigido el proyecto junto al profesor Óscar de Francisco Ortiz, director del TFG. Este último colabora además con la compañía en un proyecto del Ministerio de Ciencia para el desarrollo de un brazo biónico con inteligencia artificial.

Noticias relacionadas

La Cátedra de Medio Ambiente de la Autoridad Portuaria de Cartagena y el Campus Mare Nostrum reconocen cada año los mejores trabajos de fin de grado y de máster vinculados a las líneas de investigación de la cátedra, presentados por estudiantes de la Universidad de Murcia y la UPCT. En esta edición, ambos galardones han recaído en alumnos de la Politécnica de Cartagena. El premio al mejor Trabajo Fin de Máster ha sido otorgado a una investigación que analizó la presencia de microplásticos en la depuradora de Cabezo Beaza tras el Carnaval.