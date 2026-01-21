Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un hombre resulta gravemente herido en una colisión entre dos coches en Sangonera la Verde

El conductor, de 48 años, quedó atrapado en el vehículo y fue trasladado al hospital Reina Sofía

Una Ambulancia del servicio murciano de salud (SMS)

Joaquín Vallés

Un hombre de 48 años ha resultado gravemente herido este martes tras un accidente de tráfico ocurrido en la pedanía murciana de Sangonera la Verde, al colisionar el vehículo que conducía con otro turismo, según han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias 112.

El aviso se recibió a las 11.48 horas, cuando varias llamadas alertaron de una colisión entre dos coches en la avenida de los Regajos, en las inmediaciones del Polígono Industrial Oeste. Los testigos indicaron que uno de los conductores había quedado atrapado en el interior del vehículo y presentaba heridas de gravedad.

Hasta el lugar del suceso se desplazaron bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia y del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia, así como patrullas de la Policía Local y una Unidad Móvil de Emergencias (UME) con sanitarios del 061.

Tras ser estabilizado en el lugar, el herido fue excarcelado por los bomberos y posteriormente trasladado en la UME al hospital Reina Sofía de Murcia, donde quedó ingresado para recibir atención médica.

