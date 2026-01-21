Fecoam y Scrats se sumarán a la gran movilización agraria del 29 de enero

La paralización del acuerdo con Mercosur no sólo no ha frenado la gran maniestación y tractorada del próximo 29 de enero sino que ha reforzado la posición de sus promotores: las organizaciones agrarias. La protesta nacional y regional pretende visibilizar todavía más el malestar acumulado del sector agrario ante un escenario que combina incertidumbre comercial, falta de agua, aumento de costes y una creciente presión normativa. Dos de las entidades más representativas de la Región, la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam) y el Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura (Scrats), han confirmado su implicación activa en una protesta que consideran "necesaria" y "oportuna".

Desde Fecoam, su presidente, Santiago Martínez, valoró en primer lugar la actualidad europea, marcada por la decisión del Parlamento Europeo de paralizar provisionalmente el acuerdo comercial con Mercosur y remitirlo a la justicia comunitaria. A su juicio, la suspensión no es una mala noticia, ya que permite revisar con detalle un pacto "con cosas buenas y cosas malas" y analizar con rigor a quién beneficia y a quién perjudica. Martínez recordó que se trata de una negociación enquistada desde hace décadas y advirtió de que "no es justo que los agricultores vuelvan a ser moneda de cambio", reclamando mecanismos de compensación para los sectores que puedan salir dañados.

Más allá de Mercosur, Fecoam comparte el conjunto de reivindicaciones que han llevado a las organizaciones agrarias a convocar la movilización del día 29. Aunque la federación no acudirá bajo sus propias siglas, sí colaborará de forma directa, especialmente en la logística y el reparto de alimentos, sumándose a la convocatoria encabezada por Asaja, UPA y Coag. Martínez subrayó que el malestar del campo va mucho más allá del comercio internacional y señaló como uno de los asuntos más preocupantes el futuro del agua a medio plazo.

"Los recortes podrían suponer la desaparición del 50% de la superficie regable regional", advierte Santiago Martínez

En este sentido, alertó de la incertidumbre que se abre a partir de 2027 si se confirma el cierre del Trasvase Tajo-Segura y de los pozos de acuíferos sobreexplotados sin ofrecer alternativas reales. "Podría suponer la desaparición de hasta el 50% de la superficie regable de la Región", advirtió. Aunque reconoció que la desalación está siendo una tabla de salvación en zonas como el Guadalentín o el Campo de Cartagena, insistió en que no es una solución plena ni inmediata, ya que requiere ampliaciones de infraestructuras que tardarán años y presenta un coste del agua difícilmente asumible para los agricultores.

Para el presidente de Fecoam, el debate del agua trasciende al propio sector y afecta de lleno a la seguridad alimentaria. "Si la sociedad quiere seguir comiendo barato, todos los sectores tendrán que poner su parte", afirmó, defendiendo que el campo murciano es uno de los más profesionalizados del mundo y abastece a millones de consumidores dentro y fuera de España.

Especial relevancia otorgó Martínez a la Ley del Mar Menor, uno de los puntos más sensibles del conflicto actual. Desde Fecoam no reclaman una reforma integral de la norma, sino la modificación puntual de algunos artículos, especialmente del reglamento sancionador, que consideran "abusivo". Además, denunció que una infracción individual pueda poner en riesgo las ayudas de toda una cooperativa, algo que calificó de injusto: "El que cometa una negligencia, que la pague él, pero no los demás".

"Estaremos en primera línea o donde nos digan", asegura el presidente del Scrats

Por su parte, el presidente del Scrats, Lucas Jiménez, confirmó que el sindicato de regantes estará presente en la movilización "en primera línea o donde nos digan", respaldando sin matices una protesta que sitúa el agua en uno de los protagonistas de la movilización. Jiménez reconoció que no es fácil movilizar a un sector castigado durante años por la incertidumbre y la "sangría económica", pero recordó que las grandes manifestaciones no surgen de un día para otro, sino tras un proceso largo de desgaste y organización, como ocurrió en la histórica protesta de Madrid en 2017.

El dirigente del Scrats defendió que ha llegado el momento de unir reivindicaciones y dar una imagen de cohesión de todo el sector agrario, integrando el conflicto del trasvase, los acuíferos y Mercosur en una misma respuesta social. En este contexto, avanzó que el sindicato trabaja ya en nuevas acciones para el mes de febrero, con una asamblea prevista en el Altiplano, aún pendiente de concretar fecha y municipio.

La movilización del 29 de enero se perfila así como un nuevo punto de inflexión para el campo murciano, que reclama soluciones estructurales y un trato más justo ante desafíos que, advierten, comprometen no solo su futuro, sino el de todo el sistema agroalimentario.