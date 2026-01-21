Europa impulsa el desarrollo sostenible de 13 municipios murcianos

El impulso europeo al desarrollo sostenible vuelve a situar a la Región de Murcia entre los territorios protagonistas. El Gobierno de España ha aprobado una inversión cercana a los 72 millones de euros para financiar una docena de proyectos que transformarán los municipios murcianos beneficiados desde una triple perspectiva: medioambiental, económica y social. Las ayudas forman parte del Plan EDIL, financiado con fondos FEDER para el periodo 2021-2027, y suponen una de las mayores inyecciones de recursos europeos recibidas por las entidades locales de la comunidad.

La Dirección General de Fondos Europeos, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha publicado la resolución definitiva de esta convocatoria, que beneficiará en la Región de Murcia a 13 municipios a través de doce proyectos seleccionados. Los ayuntamientos de Cartagena, Molina de SeguraCiezaJumillaAlhama de MurciaLas Torres de CotillasSan JavierAlcantarillaSan Pedro del PinatarTorre Pacheco y Yecla figuran entre los beneficiarios, junto a Mula y Pliego, que concurren de manera conjunta mediante la Mancomunidad Turística de Sierra Espuña.

La Dirección General de Fondos Europeos, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha hecho pública la resolución definitiva de esta convocatoria, que permitirá movilizar en la comunidad una inversión pública superior a los 118 millones de euros. Según los datos oficiales, el municipio más beneficiado es Cartagena, que recibirá 8,87 millones de euros de ayuda FEDER para un proyecto valorado en casi 14,8 millones (la diferencia la aporta el Consistorio cartagenero), lo que lo sitúa a la cabeza de la Región tanto por volumen económico como por capacidad transformadora. El programa subvencionado, que se ejecutará hasta 2029, servirá para modernizar equipamientos, mejorar la conectividad, crear nuevas zonas verdes y culturales, e impulsar la cohesión social en una de las áreas más pobladas de la ciudad: el barrio de San Antón y su entorno.

Cartagena logra financiación europea para invertir 14,8 millones en la integración urbana desde San Antón a San Félix

Tras Cartagena, un segundo bloque de municipios concentra las mayores asignaciones, con ayudas que rondan los 6,6 millones de euros. Es el caso de San Javier, Alcantarilla, San Pedro del Pinatar y Yecla, cuyos proyectos superan en todos los casos los 11 millones de euros de inversión pública. A ellos se suma Torre Pacheco, con una financiación de 6,19 millones, y Molina de Segura, que contará con algo más de 6,08 millones para desplegar su Plan de Actuación Integrado.

La convocatoria llega en España a los 1.774 millones para 242 proyectos

En un escalón intermedio se sitúan Alhama de Murcia, con 5,74 millones de euros; Jumilla, con 4,98 millones; Las Torres de Cotillas, con 4,86 millones; y Cieza, que recibirá 4,68 millones. A estas actuaciones se añade el proyecto conjunto de Mula y Pliego, impulsado por la Mancomunidad Turística de Sierra Espuña, que contará con una ayuda FEDER de 4,45 millones de euros para actuaciones de carácter supramunicipal.

Una inversión sin precedentes

Desde el Ministerio de Hacienda se destaca que el Plan EDIL representa "un salto cuantitativo y cualitativo" respecto a las anteriores convocatorias EDUSI, tanto por volumen económico como por alcance territorial. A escala nacional, la convocatoria ha asignado la cifra récord de 1.774 millones de euros a 242 proyectos, lo que permitirá movilizar más de 2.500 millones de inversión pública hasta 2029 en 971 municipios de toda España. La mayor parte de estos fondos se destina a localidades de menos de 10.000 habitantes, especialmente en regiones menos desarrolladas.