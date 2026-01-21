Las cooperativas de enseñanza de la Región aspiran a renovar y ampliar los conciertos

La renovación y ampliación de los conciertos educativos que están próximos a terminar. Este es uno de los retos que se marca para el nuevo año la Unión de Cooperativas de Enseñanza de la Región de Murcia (Ucoerm), que este martes celebraba la reunión de su asamblea extraordinaria.

El encuentro sirvió para poner sobre la mesa los retos que se plantean de cara al nuevo año que acaba de comenzar y en que los socios expusieran sus inquietudes y necesidades más acuciantes.

El presidente de Ucoerm, Juan Antonio Pedreño, explicaba que uno de los puntos del orden del día respondía precisamente a esa necesidad de abordar la renovación de los conciertos educativos, "algo que nos preocupa por la caída de la natalidad" que está afectando a todo el ámbito y ante la que las cooperativas y los concertados están manteniendo el tipo, ya que siguen estando "muy solicitados", reconoce.

Por ello no descartan que algunos de los concertados lleguen a pedir incluso la ampliación de algunas unidades de Formación Profesional o de Bachillerato.

Para llevar a cabo esta renovación de los conciertos con la Consejería de Educación y Formación Profesional las cooperativas de enseñanza de la Región tienen hasta el próximo 31 de enero, fecha hasta la cual podrán solicitar nuevas unidades, "siendo este el punto neurálgico para plantear la organización de cara al próximo curso" 2026-2027.

Los centros plantean ampliar unidades en FP o Bachillerato

Aprovechando la presencia del director general de Centros Educativos de la Consejería, Luis Gómez, que asistía ayer a la asamblea extraordinaria de Ucoerm, los centros plantearon la necesidad de que se abonen conceptos que hay pendientes, como las pagas de antigüedad y los atrasos de 2024 y 2025, al tiempo que se presentaron los informes provisionales de auditoría a las cooperativas de enseñanza y se abordaron los problemas puntuales que hubo con el sistema Plumier XXI a final de año, cuando debido a problemas técnicos los centros no podían introducir los datos, una situación que se ha solventado.

El 45% de los centros concertados son cooperativas

En la Región de Murcia hay en estos momentos un total de 126 centros de enseñanza concertados con la Consejería de Educación, de los que el 45% son cooperativas. "Se trata de centros muy solicitados" por las familias, insiste el presidente de Ucoerm, quien reconoce el buen momento que está viviendo el sector debido a la calidad de enseñanza de oferta.

En esta misma línea se manifestaba este martes el director general de Centros, quien reconocía que "las cooperativas de enseñanza son muy importantes para la Región, ya que son una enseñanza complementaria a la pública".

Gómez insistía en que "las cooperativas están consideradas empresas innovadoras que nos van marcando las tendencias que hay en cada momento, lo que nos ayuda a la hora de trabajar juntos gracias a que contamos con una enseñanza concertada que goza de una salud fuerte".