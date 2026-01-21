Agua
La CHS refuerza el postrasvase Tajo-Segura con un contrato de 1,7 millones
El contrato asegura durante dos años los sistemas de bombeo que abastecen al regadío del sureste
EFE
La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha firmado este miércoles un contrato de 1,7 millones de euros para garantizar durante dos años la operatividad de las impulsiones y sistemas eléctricos del postrasvase Tajo-Segura, según ha informado el organismo de cuenca.
El presidente de la CHS, Mario Urrea, ha formalizado el contrato que tiene un plazo de ejecución de 24 meses, con posibilidad de prórroga por otros dos años adicionales. Las actuaciones se desarrollarán en distintos términos municipales de las provincias de Murcia y Alicante.
Más de 50.000 hectáreas se benefician del mantenimiento de las infraestructuras
El servicio permitirá asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas de bombeo que redistribuyen los recursos hídricos procedentes del Trasvase Tajo-Segura desde el azud de Ojós hacia las principales zonas de regadío y abastecimiento de Murcia, Alicante y Almería.
El contrato incluye labores de mantenimiento preventivo y correctivo para garantizar la fiabilidad de unas instalaciones que abastecen a más de 50.000 hectáreas de regadío.
Con esta adjudicación, la CHS refuerza su compromiso con una gestión eficiente y sostenible de una infraestructura estratégica para el desarrollo económico y social del sureste peninsular.
