Hablan las cabañuelas en Murcia y ponen fecha al frío y a las últimas sacudidas del invierno

Cuando comienza la inestabilidad meteorológica, nunca está de más echar un vistazo a las cabañuelas de Murcia 2025-2026, a ver qué dicen sobre las próximas semanas, incluso, el próximo mes. El país viene de dejar atrás nada más y nada menos que tres borrascas: Francis, Goretti y Harry, generando esta última alertas por fuertes vientos y mal tiempo costero.

Según reveló José Buitrago, el conocido cabañuelo de Mula, enero iba a ser un mes especialmente frío, especialmente intento, y con heladas frecuentes. A su vez, gozará de numerosos días de sol, salvo en las jornadas nubladas, mientras febrero aún podría traer las últimas sorpresas del invierno.

Buitrago destaca que las predicciones están "elaboradas con rigor ancestral, sin tecnología y con un ojo entrenado que rara vez acierta en la lotería, pero que con el tiempo siempre acaba diciendo 'ya lo dije yo'". Cabe destacar que la predicción del reconocido muleño se efectuó en septiembre.

Predicción del tiempo en Murcia por mes y quincena

Las predicciones que José Buitrago hizo ya hace cuatro meses hablan de episodios atmosféricos de una forma más global, sin matizar en exceso el tiempo exacto en el que iban a pasar. No obstante, un pronóstico anterior, en agosto, cuenta mes a mes y quincena a quincena qué va a ocurrir con el tiempo en Murcia.

Enero 2026:

1ª quincena : La predicción hablaba de un invierno en estado puro , con sol diario salvo en días más grises. Las temperaturas se mantendrán frías y la sensación térmica será intensa.

: La predicción hablaba de , con sol diario salvo en días más grises. Las temperaturas se mantendrán frías y la sensación térmica será intensa. 2ª quincena: Los días cortos parecerán todavía más cortos, intensificando la sensación de frío. Se esperan heladas nocturnas y mañanas gélidas.

Febrero 2026:

1ª quincena : Continúa el frío de forma estable, aunque podrían producirse cambios inesperados .

: Continúa el frío de forma estable, aunque podrían producirse . 2ª quincena: Posibles últimas sacudidas del invierno, con fenómenos que aún generan incertidumbre, según las cabañuelas.

José Buitrago, en una de sus predicción, en Mula. / Micaela Fernández

"Hago lo que me enseñaron mis padres y abuelos"

El cabañuelo de Mula, Pepe Buitrago, se muestra contundente: "Sigo las pautas que me enseñaron mis padres y abuelos, observando señales que pasan desapercibidas para la mayoría. Cada año las cabañuelas nos permiten anticipar fenómenos importantes y proteger a nuestra gente del campo y de la ciudad".

Puede que algunos lo vean como tradición, pero muchos murcianos siguen atentos a las señales apunta el cabañuelo de Mula. Los meses de enero y febrero prometen un invierno intenso y observar detenidamente cómo se cumplen estas predicciones se ha convertido en todo un ritual en la Región de Murcia.