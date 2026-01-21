Alerta amarilla por viento y temporal marítimo en la Región de Murcia: así estará el tiempo los próximos días

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos de nivel amarillo por fenómenos meteorológicos adversos en la Región de Murcia para este miércoles, con especial incidencia en el litoral.

Según la última actualización, se ha incorporado un aviso por viento en el Campo de Cartagena y Mazarrón, donde se prevén rachas máximas de hasta 70 kilómetros por hora, asociadas a viento del suroeste. Este aviso estará vigente entre las 21:00 horas de este miércoles y las 00:00 horas del jueves, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%.

Además, Aemet mantiene activo un aviso amarillo por fenómenos costeros en todo el litoral murciano. Se esperan vientos del suroeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de hasta tres metros, en el mismo tramo horario, desde las 20:00 horas del miércoles hasta la medianoche.

Posibles lluvias por la tarde

La jornada estará marcada por intervalos nubosos, con tendencia a cielos cubiertos y precipitaciones débiles por la tarde, que también podrían aparecer de forma puntual a primeras horas en el tercio oriental. Las temperaturas subirán, aunque se registrarán heladas débiles en el Noroeste.

El aviso amarillo estará activo esta tarde y noche, con lluvias débiles, frío y posible nieve en el interior

Los vientos serán flojos a moderados del oeste, girando a suroeste y arreciando en el litoral, donde no se descartan rachas muy fuertes al final del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 14 grados en Caravaca, 12 y 17 en Cartagena, 8 y 17 en Lorca, 9 y 18 en Murcia y 6 y 13 en Yecla.

Pronóstico para los próximos días

El jueves se mantendrán los intervalos nubosos, con posibilidad de precipitaciones débiles a primeras y últimas horas. Las temperaturas máximas apenas variarán o bajarán ligeramente.

Los vientos soplarán del oeste, flojos a moderados, aunque podrán ser ocasionalmente fuertes con rachas muy intensas en las sierras del interior.

Las máximas alcanzarán los 12 grados en Caravaca, 18 en Cartagena, 16 en Lorca, 17 en Murcia y 12 en Yecla.

El sábado se esperan heladas débiles a moderadas en las sierras.

El viernes se esperan nubes bajas por la mañana, aumentando la nubosidad durante el día, con posibles lluvias débiles por la tarde. La cota de nieve se situará entre los 1.000 y 1.200 metros. Las temperaturas se mantendrán sin cambios significativos. Las máximas rondarán los 14 grados en Caravaca, 20 en Cartagena y Murcia, 17 en Lorca y 14 en Yecla.

El fin de semana comenzará con intervalos nubosos y lluvias débiles a moderadas, más probables en el interior. La cota de nieve bajará hasta los 800-900 metros, y se esperan heladas débiles a moderadas en las sierras.

Las temperaturas descenderán ligeramente, con máximas de 10 grados en Caravaca y Yecla, 16 en Cartagena, 14 en Lorca y 15 en Murcia.

Noticias relacionadas

Ante esta situación, se recomienda precaución, especialmente en zonas costeras y de montaña, y mantenerse atentos a la evolución de los avisos meteorológicos.