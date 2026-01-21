Accidente
Una colisión entre un turismo y un camión provoca retenciones de dos kilómetros en la entrada a Murcia
La DGT informa de dificultades en la circulación en la autovía MU-32 a la altura de Molina de Segura
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de retenciones en la entrada a Murcia a causa de un accidente de tráfico registrado a las 6:49 horas en la autovía MU-32, a la altura de Molina de Segura.
Según ha comunicado el Centro de Coordinación de Emergencias 112, el siniestro se ha producido por una colisión entre un turismo y un camión, sin que se hayan registrado personas heridas. No obstante, el accidente ha generado dificultades en la circulación y retenciones de hasta dos kilómetros, por lo que se recomienda extremar la precaución y, si es posible, utilizar rutas alternativas mientras se normaliza el tráfico.
Hasta el lugar del suceso se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y personal de mantenimiento de carreteras, que trabajan para restablecer la normalidad en la vía.
