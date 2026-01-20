Visitación Martínez, al frente de la Conferencia de Parlamentos Autonómicos

La presidenta de la Asamblea Regional de Murcia, Visitación Martínez, ha sido elegida presidenta de la Conferencia de Presidentes y Presidentas de Parlamentos Autonómicos (Coprepa) durante una reunión celebrada este martes en Madrid.

Tras asumir la Presidencia, Martínez, que sustituye al presidente madrileño, Enrique Ossorio, ha avanzado las líneas de trabajo de la institución para el siguiente mandato, entre las que figura dotar de mayor accesibilidad, "en un sentido amplio", a la actividad parlamentaria.

"Me propongo que Coprepa impulse, en estos dos años, una agenda común de accesibilidad: avances en lenguaje claro, mejoras en la publicación de la actividad, herramientas digitales para el seguimiento parlamentario y medidas concretas para facilitar la participación y la atención a colectivos con necesidades específicas", ha afirmado.

El resto de líneas de trabajo consisten, según ha precisado, en reforzar la cooperación interparlamentaria para "modernizar procedimientos, mejorar el control parlamentario, impulsar la transparencia, fortalecer la participación y abordar la transformación digital".

Acercar los Parlamentos y su funcionamiento a la ciudadanía, uno de los principales objetivos de Martínez

Parlamententos próximos a la juventud

También son objetivos de Martínez "acercar los Parlamentos y su funcionamiento a la ciudadanía, especialmente, a los más jóvenes, y potenciar el decoro parlamentario en Comisiones y Plenos, siendo firmes en la defensa de la cortesía parlamentaria, del decoro institucional y de la calidad del debate".

Tras insistir en que "no se trata de limitar la crítica; se trata de elevar el nivel", la nueva presidenta ha puesto en valor el parlamentarismo autonómico como "una pieza esencial de nuestro sistema democrático" y se ha comprometido a "trabajar con lealtad institucional, con vocación de consenso y con respeto a la pluralidad política", para que COPREPA "siga siendo un espacio de unión, de diálogo y de fortalecimiento institucional".

Sobre Coprepa

La Coprepa es un foro institucional de encuentro y debate de los presidentes y presidentas de las Cámaras Legislativas de las 17 comunidades autónomas de España, que nació en 1997, si bien ya en 1983 comenzaron a celebrarse las reuniones previas.

La primera de estas reuniones (I Convocatoria nacional de Parlamentos Regionales) se celebró en la Asamblea Regional de Murcia, que posteriormente, en 2009, también asumió la Presidencia de la Coprepa, cuya función es el intercambio de experiencias e información sobre el funcionamiento de los distintos parlamentos autonómicos.

También se ocupa del análisis de los problemas, retos y oportunidades a los que se enfrentan los sistemas parlamentarios, en general, y los parlamentos autonómicos, en particular. Para la consecución de estos objetivos, realiza estudios y aprueba iniciativas conjuntas destinadas a mejorar el funcionamiento de las Cámaras parlamentarias y de su intercomunicación.