Talentismo celebra 30 años apoyando a las personas con autismo en la Región de Murcia

La asociación Talentismo, anteriormente conocida como Astrade, cumple 30 años de trayectoria consolidada como entidad de referencia en la atención integral, el acompañamiento y la defensa de los derechos de las personas con autismo y sus familias, tanto en la Región de Murcia como a nivel nacional.

Con motivo de este aniversario, la entidad desarrollará a lo largo de 2026 un programa especial de actividades conmemorativas, que arrancará con la Gala del 30 aniversario, presentada este martes en rueda de prensa.

En el acto participaron la concejala de Bienestar Social, Familia y Salud del Ayuntamiento de Murcia, Pilar Torres, el presidente de Talentismo, Javier Ruiz de la Torre, y el artista murciano SBAH, autor del cartel oficial del evento.

14 de marzo en la Finca Buenavista

La gala se celebrará el 14 de marzo, a las 13.30 horas, en la Finca Buenavista de Murcia, y reunirá a cerca de 600 personas entre representantes institucionales, profesionales del ámbito social y sanitario, empresas colaboradoras, familias y personas con autismo. Según explicó Ruiz de la Torre, el objetivo del acto es "reconocer el camino recorrido durante estas tres décadas, agradecer el apoyo de las instituciones y entidades colaboradoras y, sobre todo, poner en valor el talento, las capacidades y la aportación social de las personas con autismo".

Por su parte, la concejala Pilar Torres destacó que “hablar de Talentismo es hablar de treinta años de compromiso, profesionalidad y trabajo constante al lado de las personas con autismo y sus familias", y reafirmó el compromiso del Ayuntamiento de Murcia con políticas que fomenten la inclusión, la igualdad de oportunidades y el respeto a la diversidad.

Bajo el lema ‘Hay tantas formas de brillar’, la gala estará conducida por Marisol Conesa, psicóloga de la entidad, y Pedro González Carballo, usuario de Talentismo, y se plantea como un espacio de visibilización, reconocimiento y ruptura de estereotipos. Durante el evento se entregarán distintos reconocimientos a personas y entidades que contribuyen a mejorar los entornos y promover una sociedad más inclusiva para las personas con autismo.

Cartel conmemorativo

El cartel conmemorativo ha sido diseñado por el artista murciano SBAH en colaboración con chicos y chicas de Talentismo, que también aparecen representados en la obra. El autor señaló que participar en el proyecto ha sido "una experiencia muy enriquecedora", fruto del trabajo directo y el tiempo compartido con los usuarios de la asociación.

Para asistir a la gala es necesario realizar reserva de cubierto a través de la web de la entidad, con un precio de 66 euros para adultos y 36 euros para niños, entrada que incluye almuerzo, merienda y actividades infantiles. La información completa está disponible en talentismo.org.

Tres décadas de apoyo a cerca de 5.000 personas

TALENTISMO nació en 1996 en la Región de Murcia como respuesta a la falta de recursos y apoyos para las personas con autismo y sus familias. Lo que comenzó como la iniciativa de un pequeño grupo de padres y madres se ha transformado con el paso del tiempo en una entidad sólida y reconocida en todo el país.

Talentismo es la segunda asociación de autismo con mayor número de personas socias y usuarias de España

En 2025, coincidiendo con su 30 aniversario, la asociación adoptó la denominación Talentismo, un concepto que une talento y autismo para subrayar el potencial único de cada persona. En la actualidad, es la segunda asociación de autismo con mayor número de personas socias y usuarias de España, con más de 1.400.

Desde su creación, la entidad ha atendido a cerca de 5.000 personas y desarrolla programas especializados en atención temprana, educación, empleo, vida adulta, ocio, formación familiar y defensa de derechos. Cuenta con nueve sedes físicas repartidas por la Región y sus profesionales intervienen en más de 190 centros educativos murcianos. El equipo humano de TALENTISMO está formado por más de 250 profesionales especializados, que trabajan de forma continuada en la mejora de la calidad de vida de las personas con autismo y sus familias.