Casa Real
Estos son los locales de ocio nocturno del Mar Menor donde se ha dejado ver la Princesa Leonor
La Princesa de Asturias comparte salidas con otros alumnos de la Academia General del Aire, siempre con discreción y acompañada por su equipo de seguridad
La Princesa de Asturias continúa su etapa de formación en la Academia General del Aire (AGA) de San Javier no solo centrada en la exigente disciplina castrense, sino también integrada en la vida cotidiana de la localidad costera. Su presencia en la Región de Murcia se ha ido normalizando con el paso de los meses, tanto en el ámbito académico como en el social.
Según ha informado la revista Lecturas esta semana, la heredera al trono ha compartido recientemente una salida nocturna con varios compañeros de promoción en un conocido local de la zona de bares de La Curva, en Lo Pagán.
Según relata este medio, Leonor y sus acompañantes visitaron La Bastilla, ubicada en el paseo marítimo de la localidad. Este local es una de las discotecas más reconocidas de San Pedro del Pinatar, y un punto habitual del ocio nocturno del Mar Menor. El local atrae principalmente a público joven y concentra una mayor afluencia los fines de semana y durante la temporada de verano, cuando la actividad turística aumenta en la zona.
El grupo accedió al establecimiento con naturalidad y permaneció en un espacio reservado situado en la planta superior, una elección pensada para preservar la privacidad de todos los asistentes.
Los escoltas, camuflados
Durante la velada, la Princesa estuvo acompañada en todo momento por su equipo de escoltas, cuya presencia, fue discreta y habitual, sin alterar el ambiente ni la normal dinámica de este famoso lugar de copas. Según relata el medio, los agentes, que tienen una edad entre los 25 y 35 años, estaban camuflados y portaban vestimenta de fiesta para pasar desapercibidos en el local, con el objetivo de que la Princesa disfrutase de un momento agradable de ocio junto a sus compañeros.
Vecinos y trabajadores de la zona destacan la actitud cercana y educada de la Princesa en este tipo de apariciones. "Se comporta como una más, siempre correcta y muy respetuosa", comenta una fuente conocedora del ambiente habitual de estos locales, donde la presencia de alumnos de la Academia es frecuente, especialmente los fines de semana.
Leonor se deja ver en bares de San Javier
Según recoge la revista Lectura, no es la única “escapada” que la Princesa ha tenido durante estos meses de formación militar en la AGA. Durante los fines de semana también se le ha podido ver en algunos bares cercanos a la academia militar, en Santiago de la Ribera, como el pub Brother's 6, también en compañía de sus compañeros.
Este tipo de salidas reflejan una imagen de normalidad en la vida de la Princesa Leonor durante su estancia en San Javier, donde compagina su formación militar con momentos de descanso propios de su edad. La Región de Murcia se convierte así en un escenario clave de una etapa fundamental en su desarrollo personal e institucional de la futura Reina de España, marcada por la disciplina, la convivencia y una integración progresiva en la vida local.
