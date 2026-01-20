Este es el estado de las reservas de los pantanos de la cuenca del Segura

Los embalses de la cuenca del Segura, que abastecen a buena parte de la Región de Murcia, almacenan actualmente 304 hectómetros cúbicos de agua, lo que supone un hectómetro más que la semana pasada, según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Las reservas actuales se sitúan 65 hectómetros cúbicos por encima del nivel registrado hace un año, aunque todavía permanecen 26 hectómetros por debajo de la media habitual para estas fechas, que ronda los 330 hectómetros cúbicos. Con estas cifras, los pantanos del Segura se encuentran al 26,7% de su capacidad total, uno de los porcentajes más bajos del conjunto del país.

Las precipitaciones elevan las reservas en toda España

En el ámbito nacional, la situación es sensiblemente mejor. La reserva hídrica española alcanza el 57,2% de su capacidad, con 32.056 hectómetros cúbicos de agua embalsada, lo que representa un incremento de 191 hectómetros cúbicos en la última semana.

Por cuencas, destacan los elevados niveles en Tinto, Odiel y Piedras (90,4%), las cuencas internas del País Vasco (85,7%), las cuencas internas de Cataluña (84,9%) y el Cantábrico Oriental (82,2%). También superan la media nacional Galicia Costa (72,7%), el Ebro (60,9%), el Tajo (60,8%) y el Miño-Sil (60,1%).

En niveles intermedios se sitúan el Guadiana (61,6%), el Duero (55%), el Cantábrico Occidental (56,1%), el Júcar (52,7%), la cuenca Mediterránea Andaluza (52,6%) y Guadalete-Barbate (51,5%). Por debajo del 50% se encuentran el Guadalquivir (47,3%) y, en última posición, la cuenca del Segura.

Las lluvias registradas durante la última semana han sido generalizadas en la Península, con especial incidencia en algunas zonas del noreste. La precipitación más intensa se ha localizado en Reus (Tarragona), donde se recogieron 104,5 litros por metro cuadrado.