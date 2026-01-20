Los murcianos se la juegan al abrir el frigo: más de la mitad consume alimentos caducados

Los murcianos se la juegan cuando abren el frigorífico y cogen para comerse o cocinar un alimento que, a pesar de que lo avisa en el etiquetado y en el envase, está caducado. Con un simple vistazo examinan que, aparentemente, no haya nada fuera de lo normal en el producto, pero, a sabiendas de que está fuera de fecha, este hecho supone un riesgo real para la salud, ya que con el paso del tiempo van perdiendo progresivamente propiedades y pueden convertirse en un foco de bacterias, hongos o toxinas.

A pesar de estas advertencias, más de la mitad de los consumidores de la Región de Murcia reconoce que consume productos caducados que han superado la fecha máxima, asumiendo riesgos para la salud por un claro desconocimiento de la información alimentaria: un 36,5% de los encuestados considera que comer un alimento caducado por unos días no supone ningún peligro, mientras que un 14,7% se guía únicamente por el aspecto del producto. En total, el 51,2% afirma así que no tiene reparos en consumirlos.

Por contra, solo el 43,7% de los usuarios confirma que directamente no los toma y los tira cuando ven en el etiquetado que ya no son aptos para el consumo. Esta es una de las conclusiones más llamativas del Informe de hábitos de compra y consumo 2025 elaborado por la Federación Murciana de Asociaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios Thaderconsumo.

La situación es "alarmante" porque vamos "en retroceso año tras año", apuntó la presidenta de Thaderconsumo, Juana Pérez, durante la presentación del estudio anual. Pérez recordó que entre los consumidores sigue persistiendo la confusión entre la fecha de caducidad y la fecha de consumo preferente, un problema que sigue teniendo impacto directo tanto en la percepción de seguridad alimentaria como en el desperdicio de alimentos.

Gráfico sobre consumo de productos según la fecha de caducidad. / Thaderconsumo

En este sentido, recordó que este informe se presenta desde hace once años y que, en sus primeras ediciones, la Región obtenía resultados positivos y "aprobaba" en cuanto a la información sobre fechas de consumo preferente y caducidad, "pero si sumamos los datos actuales vemos claramente que vamos hacia atrás; existe mucha más confusión en la ciudadanía sobre si se pueden consumir o no productos que han superado la fecha indicada».

«Es preocupante la cantidad de personas que los consumen aun sabiendo que están fuera de fecha y que no es recomendable hacerlo. Esto supone un riesgo para la salud». Asimismo volvió a reiterar que «está totalmente prohibido vender productos caducados. Si por confusión alguien adquiere uno, puede devolverlo sin necesidad de presentar el ticket».

Pérez insistió en que hace falta más formación y educación alimentaria para que esta alta tasa siga bajando y recordó que desde Thaderconsumo vienen realizando charlas tanto en colegios como en centros de mayores para hablar y concienciar sobre esta problemática.

¿En qué nos fijamos cuando miramos la etiqueta?

El estudio también muestra que la etiqueta es la principal fuente de información para los consumidores, aunque más de un tercio de los encuestados (35%) la consideran confusa, poco clara (14,5%) o irrelevante (12%). Aun así, la fecha de caducidad (24,9%) es el elemento más valorado del etiquetado, por delante del lugar de origen del producto (17,4%), la cantidad del producto (10,9%) o la información nutricional (9,9%), donde azúcares y grasas despiertan mayor interés.

Lo que más valoran los murcianos en el etiquetado de un alimento o producto. / Thaderconsumo

Este comportamiento se enmarca en un contexto de cambio de hábitos motivado, sobre todo, por el aumento de los precios. Una parte importante de la población murciana afirma haber modificado su forma de comprar alimentos en el último año, priorizando la búsqueda de ofertas y el mayor aprovechamiento de los productos para evitar el desperdicio.

El supermercado sigue siendo el principal canal de compra (76,5%), muy por delante del pequeño comercio (14%), los mercados municipales (3,5%) y la compra online, que continúa teniendo un peso reducido (solo el 3% de los usuarios de la Región se decanta por comprar productos frescos vía Internet).

La preferencia por los alimentos frescos (carne, pescado, frutas y verduras) es clara, mientras que los productos congelados o preparados tienen una presencia mucho menor en la cesta de la compra. El precio se consolida como el factor más determinante tanto para elegir dónde comprar como para seleccionar un producto concreto, por delante de la calidad o la marca.

Juana Pérez, Alberto Sánchez y Jordi Soriano fueron los encargados de intervenir en la presentación del balance organizado por Thaderconsumo. / Juan Carlos Caval

Otro de los datos más curiosos es que los consumidores que se han planteado sustituir alimentos de origen animal por los de origen vegetal han disminuido en la Región, a diferencia de los datos a nivel nacional, en los que se observa un incremento de un 3%. En concreto, en la Comunidad el 47,5% de los encuestados señala que no cree que lo haga, mientras que el 34% afirma que no lo cambiará "de ninguna manera". Solo el 11,5% dice que "ya lo lleva haciendo desde hace tiempo".

Además, en cuanto a la responsabilidad social en los hábitos de compra resalta que uno de cada diez consumidores murcianos (10,7%) no hacen "nada" por evitar el desperdicio alimentario.

Perfil del consumidor murciano

A modo de conclusión general, el responsable de Relaciones Externas de Mercadona, Jordi Soriano, expuso que el consumidor murciano de 2025 se muestra "prudente, muy sensible al precio y cada vez más orientado a optimizar el gasto, consolidando hábitos planificados, búsqueda de ofertas y reducción del desperdicio". Sin embargo, apuntan desde Thaderconsumo, "persiste una importante bolsa de consumidores vulnerables, marcada por limitaciones tecnológicas, económicas y formativas que dificultan el acceso a la información clara, el uso de canales digitales y la correcta interpretación del etiquetado".

Aunque crece la conciencia hacia un consumo más responsable, siguen existiendo retos como "garantizar el acceso a alimentos saludables a precios justos, evitar la exclusión digital de mayores y personas con baja competencia tecnológica, equilibrar la oferta entre zonas rurales y urbanas y asegurrar un etiquetado comprensible para todos los perfiles. En conjunto, el escenario refleja avances, pero también la necesidad de reforzar la educación, la protección y la claridad informativa en el consumo".

"Ni irresponsables ni desinformados"

Por su parte, el director general de Consumo de la Región, Alberto Sánchez, defendió que el consumidor murciano “no es irresponsable ni desinformado”, sino que, por el contrario, es “prudente, planifica, compara precios, busca ofertas y trata de aprovechar al máximo cada euro”.

Sánchez señalí que muchas familias atraviesan dificultades económicas no por una mala gestión de sus hábitos de compra, sino por un contexto económico cada vez más adverso. "El precio se ha consolidado como un criterio de compra y esto no es una elección, sino una obligación para muchas familias", apuntando directamente al impacto de la inflación de los productos básicos de la cesta de la compra.

En este sentido, ha advertido de que la subida continuada de precios ha reducido el poder adquisitivo y ha situado a numerosos hogares en una situación de vulnerabilidad que, a su juicio, "no se puede ignorar". Desde el Gobierno regional que preside Fernando López Miras, dijo, se considera que el esfuerzo de las familias "no está siendo suficientemente acompañado por las políticas estatales".

El director general lamentó que "se podrían haber adoptado medidas más decisivas para proteger a los consumidores", citando entre ellas la reducción del IVA en productos básicos y frescos, una propuesta que, según explicó, responde directamente a la realidad que reflejan los informes de consumo.