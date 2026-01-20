Un murciano que iba a bordo durante el accidente de tren en Adamuz relata el infierno vivido: "Había humo y pedían un médico"

Probablemente, este murciano nunca olvide las últimas 48 horas que ha vivido. Adri Vélez, natural de Murcia y afincado en Madrid, iba a bordo de uno de los trenes implicados en el grave accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba). Después del siniestro, compartió su testimonio casi a tiempo real a través de X (Twitter), donde relató la angustia y la confusión vivida durante los primeros minutos del impacto: "Ha sido la peor experiencia de nuestras vidas", escribió.

"Nosotros estábamos bien, pero no sabíamos qué había pasado en el resto del tren. Había humo y se escuchaban llamadas pidiendo un médico", señaló. De acuerdo con su explicación, en su vagón la situación parecía relativamente tranquila tras el choque, aunque reinaba la incertidumbre.

Este diseñador gráfico es, además, el autor del vídeo que se ha viralizado en redes sociales en el que se puede ver a un trabajador de la compañía Iryo dando instrucciones con calma a los pasajeros. En ese momento, asegura que ninguno de los viajeros era consciente todavía de la magnitud de lo ocurrido.

"Tras la sacudida y el susto inicial, estábamos todos ilesos y sin saber realmente qué había pasado", explicó. El murciano cuenta que viajaba en el vagón 5 con destino Madrid, justo delante de los tres coches que descarrilaron y sufrieron los daños más graves.

"Los trabajadores de Iryo dieron instrucciones de forma impecable y firme"

En su testimonio destaca la actuación del personal ferroviario: "Creo que en ese momento los trabajadores ya eran conscientes de la gravedad, porque venían de los vagones afectados, y han dado instrucciones de una manera impecable y firme. Qué suerte haber coincidido con ellos. Han sido superprofesionales a pesar de todo", confiesa.

Vélez tampoco ha dejado pasar la labor realizada por los equipos de emergencia, así como a agentes de la Policía, Guardia Civil y sanitarios, que atendieron a los pasajeros en Adamuz antes de que fueran trasladados en autobús hasta Madrid.

Sobre el odio en redes: "Me cuesta entender que alguien pueda escribir algo así"

Las redes sociales son capaces de mostrar las dos caras del ser humano: la buena y la mala. El testimonio de Adri fue muy aplaudido, pero también dio pie a muchas interpretaciones negativas de la tragedia. Vélez lamenta profundamente haber recibido insultos y comentarios políticos apenas horas después de la tragedia.

"Hemos tratado con gente que ha perdido a sus seres queridos, hemos visto cosas terribles, y hay gente riéndose y mencionándome al PSOE", denunció. "Estamos devastados y no me entra en la cabeza que haya alguien tan mermado como para escribir esas cosas a alguien como nosotros. Me aterra este país, de verdad", lamentó.